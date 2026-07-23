İtalya büyük isimlere yöneldi: Ancelotti mi, Guardiola mı?

·56·Spor
İtalya büyük isimlere yöneldi: Ancelotti mi, Guardiola mı?

İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için futbol dünyasının en ünlü iki ismi olan Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola'nın adaylıkları tartışılıyor. FIGC'nin yeni direktörü Paolo Maldini, her iki teknik adamla da ilk temasların kurulduğunu doğruladı.

Ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı. Bu nedenle asıl merak konusu gizemini koruyor: İtalya Federasyonu hangi teknik direktörü ciddi müzakerelere ikna edebilecek?

Maldini görüşmelerin başladığını doğruladı

İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni direktörü Paolo Maldini, teknik direktör seçim sürecinde sadece sıradan adaylarla sınırlı kalmayacaklarını belirtti.

Maldini, "Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola ile temasa geçtik. İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevine ilgi gösterip göstermeyeceklerini anlamak için dünyanın en iyi teknik adamlarıyla diyaloğa başlamak istedik" dedi.

Bu açıklama, federasyonun milli takım için üst düzey ve büyük tecrübeye sahip bir hoca arayışında olduğunu gösterdi.

Henüz resmi bir teklif yok

FIGC, Ancelotti veya Guardiola'ya resmi bir sözleşme teklif edildiğini henüz açıklamadı.

Ayrıca görüşmelerin hangi aşamada olduğu da belirsiz:

  • teknik direktörlerin göreve ilgi gösterip göstermediği;

  • sözleşme süresinin tartışılıp tartışılmadığı;

  • mali şartların konuşulup konuşulmadığı;

  • listede başka adayların olup olmadığı.

Bu nedenle mevcut aşamayı bir atama değil, federasyonun ilk imkanları değerlendirmesi olarak görmek daha doğru olacaktır.

Neden Ancelotti ve Guardiola?

Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola, modern futbolda en yüksek itibara sahip teknik direktörler arasında yer alıyor.

Ancelotti, yıldız oyuncularla çalışma, takım dengesini kurma ve kritik maçlara hazırlık konusundaki tecrübesiyle öne çıkıyor.

Guardiola ise topa sahip olma, pozisyonel hücum ve net taktik sistemlere dayalı futbol anlayışıyla tanınıyor.

İkisinden birinin İtalya Milli Takımı'na gelmesi, takımın sadece sonuçlarını değil, oyun felsefesini de ciddi şekilde etkileyebilir.

Maldini'nin ilk büyük kararı

Paolo Maldini, FIGC'deki yeni görevinde büyük hedefler peşinde olduğunu gösterdi.

Federasyonun dünyanın en ünlü teknik adamlarıyla temasa geçmesi, İtalya Milli Takımı'nda yeni bir dönem başlatma isteğinin bir işareti. Ancak büyük bir isimle görüşmek ile onu fiilen işe almak arasında büyük fark var.

Şimdi asıl mesele, Ancelotti veya Guardiola'dan birinin bu görevi kabul etmeye hazır olup olmadığı.

İtalya'yı kim yönetecek?

Şu an için FIGC'den nihai bir karar veya müzakere takvimi hakkında bilgi yok. Resmi bir teklif gönderilirse, şartları ve teknik direktörün yaklaşımı ana tartışma konusu olacaktır.

Bir şey kesin: İtalya Federasyonu, yeni teknik direktör seçiminde en üst seviyeyi hedefliyor.

Sizce İtalya Milli Takımı'na Ancelotti mi yoksa Guardiola mı daha uygun? Yorumlarda belirtin ve makaleyi futbolsever arkadaşınızla paylaşın.

Carlo AncelottiPep GuardiolaPaolo MaldiniİtalyaFIGC
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...