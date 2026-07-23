İtalya büyük isimlere yöneldi: Ancelotti mi, Guardiola mı?

İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için futbol dünyasının en ünlü iki ismi olan Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola'nın adaylıkları tartışılıyor. FIGC'nin yeni direktörü Paolo Maldini, her iki teknik adamla da ilk temasların kurulduğunu doğruladı.

Ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı. Bu nedenle asıl merak konusu gizemini koruyor: İtalya Federasyonu hangi teknik direktörü ciddi müzakerelere ikna edebilecek?

Maldini görüşmelerin başladığını doğruladı

İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni direktörü Paolo Maldini, teknik direktör seçim sürecinde sadece sıradan adaylarla sınırlı kalmayacaklarını belirtti.

Maldini, "Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola ile temasa geçtik. İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevine ilgi gösterip göstermeyeceklerini anlamak için dünyanın en iyi teknik adamlarıyla diyaloğa başlamak istedik" dedi.

Bu açıklama, federasyonun milli takım için üst düzey ve büyük tecrübeye sahip bir hoca arayışında olduğunu gösterdi.

Henüz resmi bir teklif yok

FIGC, Ancelotti veya Guardiola'ya resmi bir sözleşme teklif edildiğini henüz açıklamadı.

Ayrıca görüşmelerin hangi aşamada olduğu da belirsiz:

teknik direktörlerin göreve ilgi gösterip göstermediği;

sözleşme süresinin tartışılıp tartışılmadığı;

mali şartların konuşulup konuşulmadığı;

listede başka adayların olup olmadığı.

Bu nedenle mevcut aşamayı bir atama değil, federasyonun ilk imkanları değerlendirmesi olarak görmek daha doğru olacaktır.

Neden Ancelotti ve Guardiola?

Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola, modern futbolda en yüksek itibara sahip teknik direktörler arasında yer alıyor.

Ancelotti, yıldız oyuncularla çalışma, takım dengesini kurma ve kritik maçlara hazırlık konusundaki tecrübesiyle öne çıkıyor.

Guardiola ise topa sahip olma, pozisyonel hücum ve net taktik sistemlere dayalı futbol anlayışıyla tanınıyor.

İkisinden birinin İtalya Milli Takımı'na gelmesi, takımın sadece sonuçlarını değil, oyun felsefesini de ciddi şekilde etkileyebilir.

Maldini'nin ilk büyük kararı

Paolo Maldini, FIGC'deki yeni görevinde büyük hedefler peşinde olduğunu gösterdi.

Federasyonun dünyanın en ünlü teknik adamlarıyla temasa geçmesi, İtalya Milli Takımı'nda yeni bir dönem başlatma isteğinin bir işareti. Ancak büyük bir isimle görüşmek ile onu fiilen işe almak arasında büyük fark var.

Şimdi asıl mesele, Ancelotti veya Guardiola'dan birinin bu görevi kabul etmeye hazır olup olmadığı.

İtalya'yı kim yönetecek?

Şu an için FIGC'den nihai bir karar veya müzakere takvimi hakkında bilgi yok. Resmi bir teklif gönderilirse, şartları ve teknik direktörün yaklaşımı ana tartışma konusu olacaktır.

Bir şey kesin: İtalya Federasyonu, yeni teknik direktör seçiminde en üst seviyeyi hedefliyor.

Sizce İtalya Milli Takımı'na Ancelotti mi yoksa Guardiola mı daha uygun? Yorumlarda belirtin ve makaleyi futbolsever arkadaşınızla paylaşın.