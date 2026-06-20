Boks Dünya Kupası: 4 boksörümüz finale yükseldi

·64·Spor
Boks Dünya Kupası: 4 boksörümüz finale yükseldi

Bugün boks Dünya Kupası yarı final mücadeleleri başladı. Özbekistan Boks Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, ringe çıkan sporcularımız sert ve amansız maçlarda ülkemizi başarıyla temsil ettiler.

Şu ana kadar yapılan maçların sonuçlarına göre, 4 boksörümüz final biletini kaptı, 2 temsilcimiz ise turnuvada bronz madalyaya layık görüldü.

Yarı final maçlarının genel sonuçları

Boksör

Sıklet

Rakip ve Ülkesi

Maç Skoru

Final Sonucu

Farzona Fozilova

-48 kg

Anjelika Kristaforszka (Polonya)

5:0

Finale yükseldi

Sitora Turdibekova

-60 kg

Viktoriya Grefeyeva (Kazakistan)

1:4

Bronz madalya

Abdumalik Halokov

-60 kg

Radoslav Rosenov (Bulgaristan)

4:1

Finale yükseldi

Oltinoy Sotimboyeva

+80 kg

Dina Islambekova (Kazakistan)

5:0

Finale yükseldi

Akmaljon Isroilov

-85 kg

Paolo Caruso (İtalya)

2:3

Bronz madalya

To‘rabek Habibullayev

-90 kg

Xuyezen Xan (Çin)

5:0

Finale yükseldi

Maçların detayları

  • Kadınlarda kıyasıya mücadele: -48 kg sıkletindeki temsilcimiz Farzona Fozilova Polonyalı rakibine karşı tam üstünlük kurarak, hakemlerin oybirliğiyle (5:0) finale çıktı. Maalesef -60 kg'da Sitora Turdibekova Kazak rakibine karşı şans bulamayarak podyumun 3. basamağıyla yetinmek zorunda kaldı.

  • Abdumalik Halokov'dan ustalık dersi: -60 kg sıkletinde şampiyonluğun ana favorilerinden olan Abdumalik, Bulgar Radoslav Rosenov'u rahatlıkla mağlup etti. Halokov tüm raundlarda üstünlük kurarak sonunda 4:1 skoruyla galibiyete ulaştı.

Oltinoy Sotimboyeva'dan «Triloji» galibiyeti:

+80 kg sıkletinde Oltinoy Sotimboyeva ve Kazak Dina Islambekova arasındaki rekabet yılın en ilgi çekici olayına dönüştü. Bu, ikilinin bu yılki üçüncü karşılaşmasıydı («Strandja»da Oltinoy, Asya Şampiyonası'nda Dina kazanmıştı). Karar maçında temsilcimiz rakibine hiçbir şans tanımadı — 5:0! Karşılıklı skor 2:1'e geldi ve Oltinoy finalde!

  • To‘rabek ev sahibine acımadı: -90 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden To‘rabek Habibullayev turnuva ev sahibi Çinli Xuyezen Xan ile ringe çıktı. To‘rabek her üç raundda da rakibini tamamen etkisiz hale getirerek (5:0) net bir üstünlükle final biletini aldı.

  • Amansız mücadelede üzücü mağlubiyet: -85 kg sıkletindeki Akmaljon Isroilov İtalyan Paolo Caruso ile başa baş bir mücadele verdi. Ancak hakemlerin tartışmalı kararıyla İtalyan boksör 2:3 skorla galip geldi. Akmaljon turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Önümüzde bizi 5 maç daha bekliyor!

Özbekistan boks milli takımının Dünya Kupası yolculuğu devam ediyor. Yakında tekrar 5 yetenekli boksörümüz yarı finaller kapsamında ringe çıkacak. Temsilcilerimize içtenlikle başarılar diler, onlardan sadece zafer bekleriz!

ÖzbekistanPolonyaKazakistanBulgaristanİtalya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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