Özbekistan Olimpiyat Milli Takımı Japonya'ya Hazırlık Mağlubiyeti Aldı

Özbekistan U-23 Milli Takımı, yaklaşan büyük uluslararası turnuvalara titizlikle hazırlanmak amacıyla Avrupa'nın yeşil sahalarında antrenman kampına devam ediyor. Slovenya'da düzenlenen bu kamp kapsamında, Ravshan Haydarov'un öğrencileri kıta komşumuz ve ezeli rakiplerimizden biri olan Japonya genç milli takımıyla ciddi bir hazırlık maçında sahaya çıktı.

Her iki takım için de önemli bir taktiksel deneyim görevi gören bu karşılaşmada, "Güneşin Doğduğu Ülke" temsilcileri minimal farkla galip geldi.

Sahadaki şiddetli mücadele ve teknik direktörlerin tecrübesi

Maç boyunca baş antrenör Ravshan Haydarov, kadrodaki neredeyse tüm futbolcuların durumunu gözden geçirmek ve yeni taktik şemaları denemek amacıyla geniş kapsamlı rotasyonlara gitti. Temsilcilerimiz sahada tüm güçleriyle mücadele edip rakibe direnç gösterse de, Japonlar tarafından atılan tek gol maçın kaderini belirledi.

Aşağıda bu uluslararası hazırlık maçının detaylı raporu ve milli takımımızın maç protokolü yer almaktadır:

Maçın Statüsü Maçın Katılımcıları ve Sonuç Sıradaki Rakip ve Tarih Uluslararası Hazırlık Maçı Japonya U-23 — Özbekistan U-23 1:0 ABD U-23 (8 Haziran)

Milli takımımızın maçtaki tam kadrosu

Temsilcilerimiz bu maçta aşağıdaki kadroyla sahaya çıktı ve maç sırasında bir dizi değişiklik yapıldı:

Kaleci: Samandar Muratbayev

Defanslar: Saidxon Hamidov (Quvonch Xushvaqtov, 65), Dilshod Murtazoyev, G‘iyosjon Rizaqulov, Ravshan Xayrullayev (Ollobergan Karimov, 72).

Orta Sahalar: Asilbek Jumayev (Oybek O‘rmonjonov, 72), Ro‘ziboy Fayzullayev (Diyor Abdunazarov, 65), Rustam Fomin (Firdavs Abdurahmonov, 46), Nurlan Ibraimov (Muhammadali Reimov, 72).

Forvetler: Amirbek Saidov (Azizbek To‘lqinbekov, 46), Saidumarxon Saidnurullayev (Jo‘rabek Jo‘rayev, 81).

Önde okyanus ötesi temsilcilere karşı ciddi bir sınav

Özbekistan genç milli takımı, bu mağlubiyetten doğru dersler çıkararak Slovenya'daki kampına yoğun bir programla devam edecek. Temsilcilerimiz uzun süre beklemek zorunda kalmayacak — sıradaki zorlu ve ilginç karşılaşma bu yılın 8 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ravshan Haydarov yönetimindeki takımımız bu sefer ABD U-23 milli takımına karşı yeşil sahaya çıkacak.

Zamin Yorumu: Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar hiçbir zaman ön planda değildir. Ravshan Haydarov için şu anda Slovenya kampı aracılığıyla takımın zayıf noktalarını belirlemek ve oyuncuların fiziksel durumunu üst seviyeye çıkarmak daha önemlidir. Japonya gibi güçlü bir takıma karşı alınan minimal mağlubiyet, yaklaşan resmi turnuvalar öncesi faydalı bir soğuk duş etkisi yaratacaktır. 8 Haziran'daki ABD maçında gençlerimizden daha anlamlı bir oyun ve güzel bir galibiyet bekliyoruz!

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