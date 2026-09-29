Şampiyonlar döndü: Taşkent'te satranç oyuncuları yüzlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı

Semerkant'ta düzenlenen 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda mutlak şampiyonluğu kazanan Özbekistan milli takım üyeleri, Taşkent'te büyük bir coşkuyla karşılandı.

Şampiyonları başkentteki "Şimaliy" tren istasyonunda yüzlerce taraftar, gençler, satrançseverler, medya mensupları ve geniş halk kitleleri karşıladı. Etkinliğin gece saatlerinde yapılmasına rağmen, sporcuları kutlamak için istasyona çok sayıda vatandaş akın etti.

Tören sırasında şampiyonluk kupası ve Özbekistan bayrağı ilgi odağı oldu. Taraftarlar, milli takım üyelerini alkışlarla karşılayarak elde ettikleri tarihi başarıyı coşkuyla kutladı.

Söz konusu zaferin, Özbekistan satrancı için en önemli başarılardan biri olduğu belirtildi. Milli takım üyelerinin elde ettiği başarının, ülkede satranca olan ilginin daha da artmasına katkı sağlaması bekleniyor.