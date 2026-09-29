Nepal'de dev heyelan dağın bir kısmını nehre devirdi (video)

Nepal'de şiddetli heyelanlar ve sel felaketleri ağır sonuçlara yol açtı. Doğal afet nedeniyle 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dağlık bölgelerde bulunan onlarca köy yıkıldı. Bunlar arasında dağcılar için ana kamp olarak kullanılan alanlar da bulunuyor.

Felaketin yaşandığı bölgelerden 2 binden fazla kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Heyelanın boyutu ise doğal afetin ciddiyetini gözler önüne serdi; devasa kaya kütleleri Marsyangdi Nehri'ne döküldü.

Olay, 26 Ağustos'ta Nepal ile Tibet sınırı yakınlarında meydana geldi. Bu olay, bölgede şiddetli sel ve buzul kaymalarının yaşanmasından bir ay sonra gerçekleşti. Önceki felaketlerde de 1,4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.