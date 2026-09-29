Javier Tebas'tan Manchester City davasına ilişkin sert açıklama

·7·Spor
Javier Tebas'tan Manchester City davasına ilişkin sert açıklama

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Manchester City kulübüne yönelik mali ihlaller konusunda sert bir açıklamada bulundu. Tebas'a göre, Avrupa futbolunun geleceği ve bütünlüğü, tüm katılımcılar için eşit kuralların uygulanmasına doğrudan bağlıdır. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

The Athletic'in paylaştığı bilgilere dayanarak, bağımsız bir komisyonun 'City'lilere yönelik 115 mali suçlamanın neredeyse tamamını haklı bulduğuna dair haberler yayılmıştı. Bu durum, tüm futbol kamuoyunda ve özellikle Avrupa liglerinin yöneticilerinde büyük bir ilgi uyandırdı.

Mali denetim ve ekonomik istikrar

Durumu değerlendiren Javier Tebas, sosyal medya hesabından yıllardır süregelen duruşunu bir kez daha hatırlattı. Tebas, ekonomik istikrar ve mali denetimin basit bir bürokrasi veya kapris değil, sporun hayatta kalması için hayati bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Tebas'a göre kulüplerin rekabetçiliği, sadece arkalarındaki devasa mali kaynaklara değil, aynı zamanda etkili yönetime ve ortak kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmaya dayanmalıdır. La Liga başkanı, bu pozisyonu savunmanın kendisine birçok eleştiri getirdiğini ancak görüşlerine sadık kaldığını ekledi.

Kulübün yanıtı ve geçmiş tartışmalar

Manchester City kulübü ise yasal süreçlerin devam ettiğini belirtti ancak çıkan haberleri doğrudan yalanlamaktan kaçındı. İngiltere Premier League ise durumu 'özel ve gizli bir süreç' olarak nitelendirerek şimdilik yorum yapmayı reddetti.

Hatırlatmak gerekirse, Manchester City daha önce de benzer ciddi ihlallerle karşı karşıya kalmıştı. 2020 yılında kulüp, UEFA tarafından verilen iki yıllık Avrupa kupalarından men cezasını Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) aracılığıyla iptal ettirmeyi başarmıştı. O dönemde de Javier Tebas, CAS kararını sert bir şekilde eleştirerek bunun Avrupa futbolunun ekonomik denetim sisteminin itibarına ciddi zarar verdiğini belirtmişti.

La LigaManchester CityJavier TebasPremier LeagueFinansal Fair Play
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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