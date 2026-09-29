Fazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoya'da bronz madalya kazandı

·5·Spor
Fazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoya'da bronz madalya kazandı

Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonunun hanesine bir madalya daha eklendi. Boks milli takımımızın üyesi Fazliddin Erkinboyev, 80 kg sıkletinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcumuz, final biletini almak için verdiği kıyasıya yarı final mücadelesinin ardından podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Yarı finale kadar başarılı yolculuk

Fazliddin Erkinboyev, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda 80 kg sıkletinde Özbekistan'ı temsil etti.

Turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen boksörümüz, belirleyici aşamalara doğru emin adımlarla ilerledi ve yarı finale kadar yükseldi.

Bu aşama bile Erkinboyev için Asya Oyunları'nda önemli bir sonuçtu. Ancak hedefi daha yüksekti; finale çıkmak ve altın madalya için mücadele etmekti.

Final mücadelesinde mağlubiyet

Erkinboyev, yarı finalde Hindistan temsilcisi Ankush ile ringe çıktı.

Mücadele çekişmeli ve sert geçti. Her iki boksör de final biletini almak için tüm gücünü ortaya koydu.

Sonuçta hakem kararıyla üstünlük Hint boksörden yana oldu. Böylece Fazliddin Erkinboyev finale yükselemedi.

Ancak yarı finale ulaşması, ona Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nın bronz madalyasını garantiledi.

Fazliddin Erkinboyev, 80 kg sıkletinde Asya Oyunları'nın bronz madalyasını kazandı.

Özbekistan delegasyonunun hanesine bir madalya daha

Erkinboyev'in bronz madalyası, Özbekistan boks takımı için kazanılan yeni başarılardan biri oldu.

Aichi-Nagoya'da ringe çıkan Özbek boksörler, her müsabakada ülkenin onurunu koruyor. Fazliddin Erkinboyev de yarı finale kadar ulaşarak ülkemiz delegasyonunun madalya koleksiyonuna yeni bir ödül ekledi.

Finale çıkma hedefi gerçekleşmese de boksörümüz Asya Oyunları'nı madalya ile noktaladı. Bu durum, turnuvadaki performansını ödüllü bir sonuçla taçlandırdı.

Aichi-Nagoya ringlerindeki her zafer ve her madalya, Özbekistan sporu için ayrı bir öneme sahip. Fazliddin Erkinboyev'in bronzu da ülkemiz delegasyonu için böyle sevindirici sonuçlardan biri oldu.

Fazliddin ErkinboyevAichi-Nagoya 2026 Asya OyunlarıÖzbekistan Boks Takımı80 kg SıkletiBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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