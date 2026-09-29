İkiz çocuklarını ayırt etmekte zorlanan anne, karıştırmamak için ilginç bir yöntem buldu

·72·Dünya
İkiz çocuklarını ayırt etmekte zorlanan anne, karıştırmamak için ilginç bir yöntem buldu

Birbirinin aynısı olan ikiz çocuklarını ayırt etmekte zorlanan bir annenin bulduğu sıra dışı yöntem sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İnternette yayılan fotoğrafta saçlarına "1" ve "2" rakamları şekli verilen ikizleri görmek mümkün. Anne bu yöntemi çocuklarını karıştırmamak için bulmuş.

Annenin belirttiğine göre, ikizler birbirine o kadar benziyor ki hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu sık sık karıştırıyormuş. Bu yüzden saç tıraşı sırasında bir çocuğunun saçını "1", diğerininkini ise "2" şeklinde kestirmiş.

Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcıların farklı yorumlarına neden oldu.

Pek çok kişi annenin çözümünü esprili ama aynı zamanda oldukça pratik bir yöntem olarak değerlendirdi. Bazıları ise "Artık onları karıştırmanın imkanı yok" şeklinde yorumlar yaptı.

Böylece basit bir saç modeli, ikizleri ayırt etmenin internette popüler olan sıra dışı bir yolu haline geldi.

İkizlerÇocuk BakımıSaç Modelleriİnternet TrendleriEbeveynlik
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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