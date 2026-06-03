FIFA, Abdukodir Khusanov'un Tarihi Başarılarını Özel Olarak Takdir Etti

Uluslararası arenadan gelen bir başka müjdeli haber, Özbek futbol taraftarlarının kalbini sonsuz bir gururla doldurdu. Dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonu), resmi Instagram sayfasında milli takımımızın ve İngiliz devi Manchester City'nin sağlam savunmacısı Abdukodir Khusanov'a adanmış özel ve heyecan verici bir yazı yayınladı.

Dünya futbol kamuoyuna Özbek futbolunun parlayan yıldızını tanıtan organizasyon, vatandaşımızın kısa süre içinde kat ettiği büyük zafer yoluna özellikle değindi.

İngiliz futbol tarihine geçen ilk Özbek

FIFA açıklamasında, Abdukodir Khusanov'un modern futbolun merkezi sayılan İngiltere Premier Ligi'ndeki (EPL) tarihi adımını takdirle karşıladı. Bilindiği üzere yetenekli futbolcumuz, Ocak 2025'te dünyanın en güçlü kulüplerinden Manchester City'nin kadrosuna katılmıştı. Böylece prestijli EPL maçlarında sahaya çıkarak bu turnuvada forma giyen ilk Özbek profesyonel futbolcu olarak tarihe geçti.

Ayrıca, geçen yaz sezonunda Khusanov, ABD'deki stadyumlarda yepyeni bir formatta düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda "Şehirliler" kadrosunda başarılı bir şekilde yer almayı başardı.

Yeni Format ve Özbekistan'ın Tarihi Bileti

Şimdi ise 21 yaşındaki savunmacımızı kariyerinin en büyük ve en sorumluluk gerektiren sınavı bekliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde ilk kez genişletilmiş bir kadroyla, yani tam 48 milli takımın katılımıyla düzenlenecek.

Tarihi Zafer: Bu yeni ve geniş kapsamlı format, gelişmekte olan birçok futbol ülkesinin yanı sıra canım Vatanımız için de mutluluk kapılarını araladı. Özbekistan Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkını resmen kazandı!

Gençlik Başarılarından Dünya Sahnesine

Uluslararası kuruluş, Khusanov'un sadece A takım futbolundaki değil, aynı zamanda genç milli takımdaki önemli başarılarını da hatırlattı. O zamanında:

Özbekistan U-20 (20 yaş altı) Milli Takımı kaptanı olarak prestijli Asya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı ve kupayı kaldırdı.

Gençler Dünya Kupası'nda takımıyla birlikte dünyanın en güçlü ekiplerine karşı mücadele ederek son 16 turuna yükseldi.

Bugün Abdukodir Khusanov, milyonlarca vatandaşı ve taraftarının sevgisiyle, gezegenin en prestijli futbol sahnesinde Özbekistan'ın adını duyurmak ve yeni tarihi sayfalar açmak için hazır bekliyor.

Biz de sırası gelmişken, yetenekli savunmacımıza ve milli takımımıza yaklaşan Dünya Kupası maçlarında büyük zaferler diliyoruz! Özbek futbolu ve dünya sporuyla ilgili en sıcak ve keyifli haberleri her zaman Zamin sayfalarımızda bizimle takip etmeye devam edin!