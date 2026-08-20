Cavan Sullivan, Lionel Messi'nin takımına karşı oynanan maçta kırmızı kart gördü

Kuzey Amerika Şampiyonası'nda (MLS), Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Philadelphia Union arasındaki karşılaşma, gerilimli ve sinirlerin gerildiği anlarla sona erdi. Goal.com'un haberine göre, maçın son dakikalarında yaşanan toplu kavga taraftarların ve uzmanların dikkatini çekti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın normal süresinin 2-2'lik beraberlikle tamamlanması bekleniyordu. Ancak hakemin uzatma olarak gösterdiği sürenin 12. dakikasında sahada gerçek bir kaos başladı ve iki takım arasındaki gerilim zirveye ulaştı.

Sahadaki gerilimin ve toplu kavganın nedenleri

Olay, Philadelphia Union forması giyen futbolcu Quinn Sullivan'ın ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından başladı. Inter Miami savunmacısı Ian Fray, yerde yatan rakibinin üzerinden geçerken sert bir müdahalede bulununca durum daha da ciddi bir hâl aldı.

Bu ek fiziksel temasa dayanamayan Quinn Sullivan, rakibine sert karşılık verdi. Bunun üzerine sahadaki diğer futbolcular da itiraz ederek kısa sürede çok sayıda oyuncunun karıştığı bir kavgaya dönüştü.

Manchester City'ye transfer olması beklenen 16 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Cavan Sullivan, kardeşini korumak amacıyla hemen olay yerine geldi. Inter Miami orta saha oyuncusu Yannick Bright ile karşı karşıya gelen Sullivan, onları ayırmaya çalışan diğer takım arkadaşlarının arasında kaldı.

İlk kırmızı kart ve men cezası

Başhakem durumu kontrol altına alıp tüm tartışan oyuncuları sakinleştirdikten sonra ihlalleri değerlendirdi. Buna göre kavganın tarafları Cavan Sullivan ve Yannick Bright'a doğrudan kırmızı kart gösterildi. Kavgayı başlatan Quinn Sullivan ise sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kırmızı kart, Cavan Sullivan'ın profesyonel kariyerindeki ilk ihraç olarak kayıtlara geçti. Genç futbolcu, ihlali nedeniyle otomatik olarak bir maçlık men cezasını çekmek zorunda kalacak.

Bu ceza nedeniyle genç yetenek, takımının ağustos ayında Austin FC'ye karşı deplasmanda oynayacağı bir sonraki MLS maçını kaçıracak. Bu durum, Doğu Konferansı temsilcisinde başarılı bir sezon geçiren genç futbolcunun maç pratiğine geçici bir ara vermesine neden olacak.