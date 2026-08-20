Deco, Rodri hakkında açık konuştu: “Onu Real Madrid’den almak için transfer etmedik”

Barcelona'nın yeni transferi Rodri büyük ses getirdi. İspanyol orta saha oyuncusuyla Real Madrid’in de ilgilendiği belirtilse de Katalan ekibi onu kadrosuna kattı.

Barcelona sportif direktörü Deco, bu transferin ardındaki gerçek amacı açıkladı. Deco, kulübün Rodri’yi sadece rakibi Real Madrid’e kaptırmamak için değil, takımı güçlendirmek amacıyla transfer ettiğini söyledi.

Rodri daha önce Barcelona’nın planlarında yoktu

Edinilen bilgilere göre İspanyol orta saha oyuncusu Manchester City'den bonuslar da dahil olmak üzere 76,5 milyon avro karşılığında transfer edildi.

Deco’nun açıklamasına göre başlangıçta Barcelona’nın Rodri transferini gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı düşünülüyordu.

“Başlangıçta Rodri planlarımızda yoktu çünkü onu kadromuza katmanın mümkün olmadığını düşünüyorduk. Fırsat ortaya çıktığında ise bunu değerlendirdik.”

Sportif direktör, her transferin önceden dikkatlice değerlendirilmesi ve takım için net bir amaca hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

“Onu Real Madrid’den almak için transfer etmedik”

Real Madrid’in de Rodri için yarıştığına dair haberlerin ardından bu transfer, iki İspanyol devinin rekabetindeki yeni bir mücadele olarak görülmüştü.

Ancak Deco bu görüşe katılmadığını belirtti.

“Onu sadece Real Madrid’den almak için transfer etmedik. Böyle düşünmek yanlış olurdu.”

Deco’ya göre Rodri’nin en büyük avantajı, dünya futbolunun en iyi orta saha oyuncularından biri olması.

Barcelona, Rodri’den ne bekliyor?

Deco, Rodri’nin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Konu Barcelona’nın tutumu Transfer nedeni Takımı güçlendirmek İlk plan Rodri başlangıçta ana planda yoktu Fırsat ortaya çıkınca Transfer gerçekleştirildi Real Madrid’in ilgisi Ana neden değil Beklenti Rodri’nin takıma büyük katkısı

Deco ayrıca kulübün, Gordon, Adeyemi, Bissouma ve Cancelo transferlerinde olduğu gibi yeni bir fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Rodri’den büyük beklenti var

76,5 milyon avro değerindeki transfer, Barcelona’nın yeni sezon öncesindeki en önemli kararlarından biri oldu. Şimdi asıl soru şu: Rodri, Katalan ekibinin harcadığı parayı sahadaki performansıyla karşılayabilecek mi?

Deco’nun tutumu net: Bu transfer Real Madrid’le rekabet etmek için değil, Barcelona’yı daha da güçlendirmek amacıyla yapıldı.

Sizce Rodri, Barcelona için 76,5 milyon avroya değer mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram ile diğer sosyal medya platformlarında futbolseverlerle paylaşın.