Deco, Barcelona'daki büyük kayıplar ve yeni planlar hakkında konuştu

Barcelona sportif direktörü Deco, takımdan ayrılan iki önemli hücumcu — Ferran Torres ile Robert Lewandowski'nin ayrılığı ve kulübün transfer piyasasındaki planları hakkında açık konuştu. Ferran Torres yaz transfer döneminde 50 milyon avro karşılığında Fransa'nın PSG takımına transfer olurken, Polonyalı golcü Robert Lewandowski serbest oyuncu olarak MLS temsilcisi Chicago Fire'a katıldı.

«Lewandowski bir döneme damga vurdu»: Deco'nun açıklaması

İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesine röportaj veren Deco, hücum hattındaki boşluğu doldurmanın ne kadar zor olacağını vurguladı:

"İki önemli futbolcumuz — Ferran ve Robert takımdan ayrıldı. Ferran'ın yerini yeni oyuncularla doldurabiliriz ancak Robert'ın yerini doldurmak çok zor. Üst düzey bir futbolcu bulsak bile bu son derece karmaşık olacak çünkü o, bizim için bütün bir döneme damga vuran bir yıldızdı.

İç seçeneklerimiz var ancak yine de gerekli adımları atacağız. Şu anda en uygun çözümü bulmak ve sezon sonuna kadar neler yapabileceğimizi belirlemek için çalışıyoruz," dedi Deco.