Deco, Barcelona'daki büyük kayıplar ve yeni planlar hakkında konuştu

·3·Spor
Deco, Barcelona'daki büyük kayıplar ve yeni planlar hakkında konuştu

Barcelona sportif direktörü Deco, takımdan ayrılan iki önemli hücumcu — Ferran Torres ile Robert Lewandowski'nin ayrılığı ve kulübün transfer piyasasındaki planları hakkında açık konuştu. Ferran Torres yaz transfer döneminde 50 milyon avro karşılığında Fransa'nın PSG takımına transfer olurken, Polonyalı golcü Robert Lewandowski serbest oyuncu olarak MLS temsilcisi Chicago Fire'a katıldı.

«Lewandowski bir döneme damga vurdu»: Deco'nun açıklaması

İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesine röportaj veren Deco, hücum hattındaki boşluğu doldurmanın ne kadar zor olacağını vurguladı:

"İki önemli futbolcumuz — Ferran ve Robert takımdan ayrıldı. Ferran'ın yerini yeni oyuncularla doldurabiliriz ancak Robert'ın yerini doldurmak çok zor. Üst düzey bir futbolcu bulsak bile bu son derece karmaşık olacak çünkü o, bizim için bütün bir döneme damga vuran bir yıldızdı.

İç seçeneklerimiz var ancak yine de gerekli adımları atacağız. Şu anda en uygun çözümü bulmak ve sezon sonuna kadar neler yapabileceğimizi belirlemek için çalışıyoruz," dedi Deco.

Barcelona'dan ayrılan yıldızlar ve kulüpteki durum

Futbolcu

Yeni kulübü

Transfer şekli

Deco'nun değerlendirmesi

Ferran Torres

PSG (Fransa)

50 milyon avro karşılığında satıldı

Yerini yeni transferlerle doldurma imkânı var

Robert Lewandowski

Chicago Fire (ABD / MLS)

Serbest oyuncu statüsünde bedelsiz ayrıldı

Kulüp tarihindeki bütün bir döneme damga vurdu; yerini doldurmak çok zor

Kulüp stratejisi

İç seçenekleri değerlendirmek ve transfer piyasasında en uygun çözümleri aramak

«Üst düzey futbolcular için kazanmaya odaklı bir proje gerekiyor»

Sportif direktör, Barcelona'nın büyük markası ve gelecek projeleri hakkında konuşarak takıma yeni yıldızlar kazandırma konusunda sorun yaşamayacaklarını da ekledi:

"Her futbolcu Barcelona'ya transfer olmak ister. Üst düzey oyuncuları kadroya katmak için net ve güvenilir bir proje gerekiyor. Buraya gelen her futbolcu projemizden etkileniyor. Hepsi bizimle yeni kupalar kazanmak ve tarih yazmak istiyor."

Sizce Barcelona, Robert Lewandowski gibi deneyimli bir golcünün yerini hangi santrforla doldurabilir?

Analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli haberi Barsa taraftarlarıyla hemen paylaşın!

DecoBarcelonaFerran TorresRobert LewandowskiChicago Fire
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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