Cristiano Ronaldo'suz Portekiz'den 6 gollü şov, Klopp'un öğrencileri ise Sırbistan'da kazandı

Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi 3. hafta maçları sona erdi ve taraftarlara gerçek bir futbol şöleni sundu! Cristiano Ronaldo takım kampından beklenmedik bir şekilde ayrılıp Danimarka maçında forma giymemesine rağmen, Portekiz Kopenhag'da gerçek bir hücum gücü sergiledi. Jürgen Klopp yönetimindeki yenilenmiş Almanya ise Sırbistan deplasmanından net bir galibiyetle döndü. Bununla birlikte, Haaland ve Ødegaard'lı Norveç deplasmanda beklenmedik bir şekilde puan kaybetti. Peki, 3. haftada başka hangi sürprizler yaşandı ve Portekiz, Ronaldo olmadan nasıl 4 gol attı?

Ronaldo'suz Portekiz'in hızı: Danimarka'da 6 gol!

Cristiano Ronaldo takım kampından ayrıldığı için bu mücadelede yer almadı. Ancak konuk ekip rakip fileleri 4 kez havalandırarak galibiyete uzandı:

Cancelo ve Ramos'tan hızlı başlangıç: 13. dakikada Cancelo perdeyi açtı, Damsgaard'ın cevabından sonra Gonçalo Ramos Portekiz'i tekrar öne geçirdi;

Højlund dengeyi sağladı: İkinci yarının başında Rasmus Højlund skoru 2:2'ye getirdi;

Vitinha ve Felix noktayı koydu: 67. dakikada Vitinha ve 87. dakikada oyuna sonradan giren João Felix ev sahibi ekibin kalesini sarsarak 4:2'lik parlak bir galibiyeti tescilledi.

Klopp yönetimindeki Almanya ve Norveç'in tökezlemesi

«Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya milli takımı, Belgrad'da Sırbistan'ı zorlanmadan 2:0 mağlup etti; Tom Bischof ve Florian Wirtz'in golleri Almanlara kritik 3 puanı getirdi».

Bu haftanın en büyük sürprizlerinden biri Galler'de yaşandı: Oscar Bobb'un erken golüne rağmen, Erling Haaland ve Martin Ødegaard önderliğindeki Norveç ev sahibine 1:2 mağlup oldu. Hollanda ise Yunanistan deplasmanında 0:2 geriye düşmesine rağmen son dakikalarda Reijnders'in golüyle beraberliği (2:2) kurtardı.

Uluslar Ligi 3. Hafta Sonuçları (Tablo)

Maç Skor Goller ve Önemli Anlar Danimarka — Portekiz 2:4 Damsgaard 23', Højlund 53' — Cancelo 13', Ramos 25', Vitinha 67', Felix 87' Sırbistan — Almanya 0:2 Bischof 39', Wirtz 61' (Klopp'un öğrencilerinden güven veren oyun) Galler — Norveç 2:1 D. James 38', Williams 48' — Bobb 11' (Haaland ve takımı mağlup oldu) Yunanistan — Hollanda 2:2 Ioannidis 23', Masouras 45+2' — van Dijk 59', Reijnders 89' İrlanda — Avusturya 2:2 Perrott 12', 45' (pen) — Prass 71', Gregoritsch 77' Malta — Cebelitarık 1:1 Mbong 53' — Scanlon 61' İsrail — Kosova 0:0 Gol sesi çıkmadı Azerbaycan — Lihtenştayn 0:0 Çekişmeli mücadelede skor değişmedi

Sizce Ronaldo'suz oynayan Portekiz milli takımı hücumda daha hızlı ve özgür görünmedi mi? Almanya, Klopp yönetiminde gelecekteki büyük turnuvalarda favori olabilir mi?

Analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol tutkunu tüm arkadaşlarınıza bu gol dolu haftanın detaylarını Telegram üzerinden gönderin!