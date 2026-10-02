Samsung ekran altı yüz tanıma teknolojisi üzerinde çalışıyor

Güney Koreli Samsung, gelecekte doğrudan OLED ekranın altına gizlenebilen gelişmiş bir yüz tanıma sistemi oluşturmak için aktif olarak çalışıyor. ixbt.com'a göre, daha önce bu projenin kapatılabileceğine dair haberler yayılmış olmasına rağmen, teknolojinin test süreci devam ediyor. Bu yeni geliştirme, akıllı telefon güvenliğini daha da artırmayı amaçlıyor ve kullanıcı biyometrik tanımlamasında yeni bir aşama başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistemin Metalenz şirketinin Polar ID teknolojisine dayandığı belirtiliyor. Standart ön kamera ile yüz tanıma yönteminden farklı olarak bu sistem, insan yüzünden yansıyan ışığın polarizasyon özelliklerini analiz ediyor. Bu, ek biyometrik verilerin alınmasını ve canlılık tespiti yapılmasını sağlıyor. Sonuç olarak, sistemi fotoğraflar, maskeler veya diğer yöntemlerle kandırmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Teknolojinin temel avantajları

Bu yenilikçi yaklaşımın bir diğer önemli yönü, gerekli bileşenleri doğrudan OLED ekranın altına yerleştirme imkanıdır. Metalenz, böyle bir sistemin çalışma prensibini pratikte zaten gösterdi. Gelecekte bu, iPhone cihazlarındaki Face ID modülü için kullanılan ekranın üst kısmındaki büyük çentikler olmadan da güvenli üç boyutlu yüz tanıma işlevinin uygulanmasına olanak tanıyacak.

Buna rağmen Samsung'un, akıllı telefonlarında Metalenz'in ticari markası olan Polar ismini kullanmayacağı kesin. Kaynaklara göre şirket, bu teknolojiyi kendi Facial Recognition sistemine entegre etmek üzerinde çalışıyor. Şu anda tartışılan isimler arasında Facial Recognition 2.0 ve Facial Recognition Pro seçenekleri bulunuyor.

Ancak teknolojinin test ediliyor olması, yakın gelecekteki amiral gemisi cihazlarda yer alacağı anlamına gelmiyor. Özellikle, yeni sistemin Galaxy S27 Ultra akıllı telefonuna entegre edileceğine dair henüz hiçbir bilgi bulunmuyor. Bu durum, şirketin yeni işlevi kitle pazarına sunmadan önce mükemmel seviyeye getirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Bu detaylar, teknoloji dünyasında yüksek doğruluklarıyla tanınan Schrödinger's Leaks içeriden öğrenenleri tarafından yayınlandı. Hatırlatmak gerekirse, Phone Futurist olarak bilinen bu kaynak, daha önce Samsung Galaxy S26 Plus özelliklerini doğru bir şekilde sızdırmış ve dört tarafı kavisli ekrana sahip iPhone yıl dönümü konsepti hakkında ilk haber verenlerden biri olmuştu.