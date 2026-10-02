Ronaldo milli takıma veda mı ediyor? FPF, Cristiano ile barış sağlamaya çalışıyor

·2·Spor
Ronaldo milli takıma veda mı ediyor? FPF, Cristiano ile barış sağlamaya çalışıyor

Portekiz milli takımı etrafında patlak veren skandal, dünya futbolunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor! İspanya'nın prestijli gazetesi Marca tarafından bildirildiğine göre, Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), efsanevi golcü ve Al-Nassr forveti Cristiano Ronaldo ile ilişkileri düzeltmek ve aradaki gerginliğe son vermek için yoğun bir çaba içine girdi.

Milli takım kampını kavga ederek terk eden 41 yaşındaki süper yıldız, uluslararası kariyerini tamamen noktalamanın eşiğinde. Ancak federasyon yönetimi, yaşayan efsanesinden bu şekilde ayrılmayı kesinlikle istemiyor. Peki, soyunma odasında gerçekte neler yaşandı ve taraflar arasında bir uzlaşma mümkün mü?

“Kariyerini noktalamamasından umutlular”

Marca tarafından sunulan detaylara göre, federasyon durumu düzeltmek için tüm diplomatik yolları deniyor:

  • Federasyonun barış planı: Kurum temsilcileri, Ronaldo'nun milli takımdan ayrılma yönündeki kesin kararını geri alması ve geri dönmesi için müzakereler yürütüyor;

  • Kariyeri noktalama riski: Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Cristiano milli takımdaki eşsiz tarihine resmen nokta koymayı ciddi şekilde düşünüyor;

  • Jesus ile gerginlik: Daha önce forvet oyuncusunun teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı ciddi bir anlaşmazlık nedeniyle antrenmanı terk ettiği bilinmekteydi;

  • Teknik direktörün açıklaması: Jorge Jesus resmen ciddi bir sorun olmadığını iddia etse de, Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesi ve sert yorumlarda bulunması durumun kritik olduğunu gösteriyor.

Efsanevi kariyerin en dramatik noktası

“Federasyon yetkilileri, yakın zamanda yaşanan büyük krize rağmen Ronaldo'nun milli takımdaki kariyerini noktalamamasından umutlu ve anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözmeye çalışıyor.”

Ronaldo'nun milli takıma bu şekilde tatsız bir veda etmesi, sadece Portekiz futbolu için değil, dünya genelindeki milyonlarca taraftar için de ağır bir darbe olabilir.

Ronaldo ve Portekiz milli takımı krizi (Tablo)

Faktör / Detay

Mevcut durum ve içeriden bilgiler

Ana karakter

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portekiz kaptanı)

Anlaşmazlığın tarafları

Teknik direktör Jorge Jesus

Basında çıkan haberler

Ronaldo milli takımdaki kariyerini noktalamak istiyor

Federasyonun tepkisi

Acil barış sağlama ve Cristiano'yu takımda tutma çabası

Kaynak

Marca gazetesi ve Portekiz basını

Sizce Ronaldo'nun bu tatsız krizin ardından milli takımdaki kariyerine nokta koyması doğru mu, yoksa teknik direktörle uzlaşıp büyük turnuvalarda tekrar sahaya mı çıkmalı? Federasyon onu ikna edebilir mi?

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Cristiano RonaldoPortekiz Futbol FederasyonuJorge JesusMarcaFutbol Haberleri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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