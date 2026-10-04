Miralem Pjanić: Cardiff'teki acı mağlubiyet ve Cristiano Ronaldo'nun frikik sırrı

·11·Spor
Miralem Pjanić: Cardiff'teki acı mağlubiyet ve Cristiano Ronaldo'nun frikik sırrı

Trento'daki Festival dello Sport etkinliğine katılan ünlü Bosnalı orta saha oyuncusu Miralem Pjanić, zengin futbol kariyeri, özellikle de İtalyan kulübü Juventus'taki parlak dönemleri hakkında ilginç anılarını paylaştı. Kariyeri boyunca Roma, Juventus ve diğer önde gelen takımlarda forma giyen futbolcu, Massimiliano Allegri yönetiminde kendini her alanda geliştirdiğini ve teknik direktörün kariyeri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu özellikle vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Cardiff'teki acı hatıra ve güçlü bir takım

IXBT.com ve diğer spor kaynaklarından gelen haberlere göre Pjanić, Şampiyonlar Ligi'nin Cardiff'teki final maçını hala acıyla hatırlıyor. O dönemde kaleye gönderdiği sert şutun kaleci Keylor Navas tarafından kurtarılmasının hala rüyalarına girdiğini itiraf etti. Ona göre, maçtaki 4:1'lik skor sahadaki gerçek durumu tam olarak yansıtmıyor; nihai sonuç bu kadar büyük bir farkla bitmemeliydi.

Buna rağmen, o dönemdeki Juventus kazanmaya muktedir çok güçlü bir kadroya sahipti. Miralem, Roma'daki kariyeri boyunca kupa kazanamadığı için pişmanlık duyduğunu, çünkü yollarında o dönemin korkutucu gücüne sahip Juventus'un durduğunu hatırlattı. Torino ekibine katıldıktan sonra ise takımın potansiyeline ve kazanma arzusunun ne kadar yüksek olduğuna bir kez daha ikna oldu.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kıyaslaması

Kariyeri boyunca dünyanın en büyük futbolcularıyla birlikte oynama şansı bulduğunu, bunlar arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun özel bir yeri olduğunu Pjanić özellikle belirtti. İki "uzaylı" arasından kimi seçeceği sorusuna futbolcu şu yanıtı verdi: "Ben Leo'yu seçerim. Onun sınıfı ve yeteneği açıklanamaz düzeyde. O, ilahi bir yeteneğe sahip bir insan ve zor işleri çok basit gösterirdi."

Aynı zamanda Cristiano Ronaldo'nun da özel bir futbolcu olduğunu, sahaya adım attığı anda takımın otomatik olarak 1-0 önde başladığını vurguladı. Portekizli golcünün gol açlığı ve demir iradesinin okullarda ders olarak okutulacak kadar güçlü olduğunu, hayat yolunun asla pes etmemenin bir örneği olduğunu kaydetti.

Cristiano Ronaldo ve frikik hilesi

Pjanić, en sevdiği aktivitelerden biri olan frikik atışlarında Cristiano Ronaldo ile nasıl rekabet ettiklerine dair ilginç bir olayı da anlattı. Görünüşe göre, Portekizli yıldız bir frikik atışını kendisi kullanmaya niyetlendiğinde, onu bu fikrinden vazgeçirmek imkansızdı.

Frikiklerdeki isabetli vuruşlarıyla tanınan Bosnalı orta saha oyuncusuna fırsat vermek için teknik direktör Massimiliano Allegri kendine has bir hile kullanmak zorunda kalmıştı. "Eğer maçta bir frikik verilir ve Ronaldo kullanmak isterse, Allegri hemen yedek kulübesinden fizyoterapistleri sahaya koştururdu. Sonuç olarak Ronaldo saha kenarına çıkmak zorunda kalır, ben de o uygun fırsatı değerlendirerek şutumu çekerdim. Napoli maçında tam olarak bu yöntem uygulandı ve gol attım, bu yüzden Max'e teşekkür ediyorum" diye anımsıyor Pjanić.

Miralem PjanićCristiano RonaldoLionel MessiMassimiliano AllegriJuventus
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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