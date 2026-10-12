Cristiano Ronaldo kendini futbol tarihinin "en iyi oyuncusu" olarak gördüğünü söyledi

·12·Spor
Cristiano Ronaldo kendini futbol tarihinin "en iyi oyuncusu" olarak gördüğünü söyledi

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo kendisini tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak gördüğünü belirtti. Bunu gazeteci ve arkadaşı Edu Aguirre ile yaptığı bir sohbette dile getirdi. Röportaj, CNN Portugal kanalında yayınlandı.

Ronaldo sohbet sırasında kariyeri, elde ettiği başarılar ve Lionel Messi ile olan uzun yıllara dayanan rekabeti hakkında görüşlerini paylaştı.

«Ben tüm zamanların en iyi futbolcusuyum. Nokta. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. Kendimden daha iyisini tanımıyorum. Tarih çoktan yazıldı. Bugün kariyerimi noktalasam bile hiçbir şeyden pişmanlık duymam», — dedi Portekizli forvet.

O, Lionel Messi ile olan rekabetinden bahsederken, bu çekişmenin her iki futbolcunun da daha yüksek başarılara ulaşmasına teşvik ettiğini vurguladı.

«Biri her zaman diğerine motivasyon kaynağı oldu. Bu, Formula-1'deki Alain Prost ve Ayrton Senna arasındaki rekabete benziyor», — dedi Ronaldo.

Futbolcu ayrıca yaşına rağmen gol atmaya devam ettiğini ve bu başarılarına yeterince değer verilmediğini belirtti.

Ronaldo ve Messi arasındaki rekabet, uzun yıllar boyunca dünya futbolunda en çok konuşulan konulardan biri olmuştur. İki yıldızın mücadelesi; kulüp ve milli takım düzeyindeki başarıları, rekorları ve bireysel ödüller için verdikleri savaşla akıllarda kalmıştır.

Cristiano RonaldoLionel MessiCNN PortugalEdu AguirreFutbol
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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