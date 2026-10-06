Flashscore değerlendirmesi: Güney Koreya maçında Özbekistan'ın en iyisi kimdi?

Özbekistan milli takımı, uluslararası hazırlık maçları kapsamındaki iki önemli galibiyetin (İran ve Suriye karşısında alınan başarılar) ardından ilk kez mağlubiyet acısını tattı. Fabio Cannavaro yönetimindeki temsilcilerimiz, Asya'nın önde gelen devlerinden Güney Kore'ye konuk oldu ve sahadan 0-2 mağlup ayrıldı.

Ev sahibinin yıldız kaptanı Son Heung-min, maçın henüz 6. dakikasında frikikten attığı golle perdeyi açarken, 60. dakikada Oh Se-hun skoru belirleyen golü kaydetti. Bu ciddi sınav, milli takımın güçlü rakiplere karşı gerçek potansiyelini ortaya koydu.

Flashscore puanları: Kim kaç puan aldı?

Dünyanın önde gelen spor istatistik platformlarından biri olan Flashscore portalı, maçtaki oyuncuların performanslarını analiz ederek özel puanlarını açıkladı:

Maçın adamı: Maçın en iyi oyuncusu olarak Güney Kore milli takımının sol beki Cho Hyun-taek seçildi. Hem savunmada hem de kanat bindirmelerinde yüksek aktivite göstererek 7,9 puan aldı;

Özbekistan'ın en iyileri: Milli takımımızda hücumcu kanat oyuncusu Abbosbek Fayzullayev en aktif oyuncu oldu; o 6,9 puan aldı (83. dakikada oyundan alındı). Lens'in stoperi Abdukodir Khusanov ise 6,8 puan ile değerlendirilerek savunma hattındaki istikrarını bir kez daha gösterdi;

Shomurodov'un şanssız günü: Milli takım kaptanı ve ana golcüsü Eldor Shomurodov ise Koreli savunmacıların sıkı markajı altında kaldı. 90 dakika sahada kalan tecrübeli forvet, takımın en düşük puanı olan 5,7 puan ile değerlendirildi.

Teknik ekip için ciddi bir ders

İran ve Suriye galibiyetlerinden sonra bu mağlubiyet, milli takımımız için adeta bir "soğuk duş" etkisi yarattı: