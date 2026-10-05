Reyting güncellendi: İspanya Ligi'nin en değerli 10 futbolcusu kimler?

·12·Spor
Reyting güncellendi: İspanya Ligi'nin en değerli 10 futbolcusu kimler?

Futbolcuların transfer değerlerini belirlemede dünyanın en prestijli analiz platformu olan Transfermarkt İspanya La Liga'da forma giyen yıldızların güncellenmiş piyasa değeri sıralamasını resmen açıkladı. 5 Ekim itibarıyla sunulan listede, Barcelona'nın genç harikası Lamine Yamal dünyanın en değerli futbolcularından biri olarak zirvedeki yerini korudu.

Güncellenen ilk on listesi, geleneksel olarak İspanya'nın iki devi Real Madrid (5 futbolcu) ve Barcelona (4 futbolcu) arasındaki mutlak hakimiyeti gözler önüne serdi. Bu ikilinin arasına sadece Atletico Madrid forveti Julian Alvarez girebildi.

Yamal zirvede, Mbappe ve Bellingham takipte

Sıralamanın üst basamaklarında ilginç bir rekabet ve finansal veriler göze çarpıyor:

  • Lamine Yamal fenomeni: Barcelona altyapısından yetişen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun piyasa değeri 220 milyon Euroolarak belirlendi ve oyuncu sadece La Liga'nın değil, dünya futbolunun da en pahalı ismi unvanını pekiştirdi;

  • Madrid'in süper yıldızları: Real'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe 200 milyon Euro ile ikinci sırada yer alırken, İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham 160 milyon Euro ile ilk üçü tamamlıyor;

  • Pedri'nin yüksek değeri: Katalan ekibinin kilit orta saha oyuncusu Pedri, 150 milyon Euro'luk değeriyle dördüncü sırada yer aldı.

Fiyatlarda keskin değişimler: Kim değer kazandı, kim kaybetti?

Güncellenen raporda bazı oyuncuların transfer değerlerinde belirgin bir dinamizm kaydedildi:

  • En büyük sıçrama (+30 milyon Euro): Real Madrid'in genç defansif orta sahası Yan Diomande'nin transfer değeri bir anda 30 milyon artarak 120 milyon Euro'ya ulaştı;

  • Yükselişini sürdürenler (+10 milyon Euro): Barcelona orta sahası Fermin Lopez (110 milyon Euro) ve kraliyet kulübünün Türk oyun kurucusu Arda Güler (100 milyon Euro) değerlerini 10'ar milyon daha artırmayı başardı;

  • Değeri düşenler (-10 milyon Euro): Real Madrid kanat oyuncusu Vinicius Junior (130 milyon Euro) ve Atletico forveti Julian Alvarez (110 milyon Euro) önceki değerlerinden 10 milyon Euro kaybetti. Ayrıca Katalanların 19 yaşındaki stoperi Pau Cubarsi 100 milyon Euro'luk barajı korudu.

La Liga'nın en değerli 10 futbolcusu (Transfermarkt, 5 Ekim):

  1. Lamine Yamal (Barcelona) — 220 milyon Euro

  2. Kylian Mbappe (Real Madrid) — 200 milyon Euro

  3. Jude Bellingham (Real Madrid) — 160 milyon Euro

  4. Pedri (Barcelona) — 150 milyon Euro

  5. Vinicius Junior (Real Madrid) — 130 milyon Euro (-10 milyon)

  6. Yan Diomande (Real Madrid) — 120 milyon Euro (+30 milyon)

  7. Fermin Lopez (Barcelona) — 110 milyon Euro (+10 milyon)

  8. Julian Alvarez (Atletico Madrid) — 110 milyon Euro (-10 milyon)

  9. Arda Güler (Real Madrid) — 100 milyon Euro (+10 milyon)

  10. Pau Cubarsi (Barcelona) — 100 milyon Euro

TransfermarktLa LigaLamine YamalKylian MbappeFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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