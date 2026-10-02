Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması nedeniyle Portekiz milli takım sayfası bir günde 8,8 milyon takipçi kaybetti

·5·Dünya
Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması nedeniyle Portekiz milli takım sayfası bir günde 8,8 milyon takipçi kaybetti

Portekiz milli takımının resmi Instagram sayfası, Cristiano Ronaldo etrafındaki durum nedeniyle bir gün içinde milyonlarca takipçisini kaybetti.

Daha önce takımın resmi sayfasını 32,4 milyon kişi takip ediyordu. Daha sonra bu rakam 23,6 milyona düştü. Böylece sayfa bir gün içinde yaklaşık 8,8 milyon takipçi kaybetmiş oldu.

Toplu takipten çıkma, Ronaldo ve takımın teknik direktörü Jorge Jesus etrafındaki durumun arka planında gerçekleşti. Bu durum, Portekiz milli takımına olan ilgiyi daha da artırdı.

Sonuç olarak, futbolcunun etrafındaki durum sadece spor gündeminde değil, aynı zamanda milli takımın sosyal medya takipçi kitlesinde de önemli değişikliklere yol açtı.

Portekiz Milli TakımıCristiano RonaldoJorge JesusInstagramFutbol
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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