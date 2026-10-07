Messi milli takım kariyerini golle noktaladı

·59·Spor
Messi milli takım kariyerini golle noktaladı

Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla son maçına çıktı. 6 Ekim'de Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Arjantin, Benin'i 3-0 mağlup etti. Messi, karşılaşmanın 71. dakikasında penaltıdan attığı golle milli takıma veda etti.

Maçtaki ilk gol 48. dakikada Nicolas Otamendi tarafından atıldı. Golün asistini Messi yaptı. 61. dakikada Nico Paz, Arjantin adına ikinci golü kaydetti. 71. dakikada ise Messi penaltıyı gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi.

Maç istatistiklerine göre Arjantin kaleye 22 şut çekti ve bunların 13'ü isabetli oldu. Benin'de bu rakamlar sırasıyla 7 ve 2 olarak gerçekleşti. Topa sahip olma oranında da Arjantin %65'e %35 ile üstünlük sağladı.

Arjantin 13 kez faul yaparken, Beninli oyuncular 12 kez faul yaptı. Her iki takım da birer sarı kart gördü. Köşe vuruşlarında Arjantin 8-2 üstünlük kurdu.

Böylece 39 yaşındaki Messi, Arjantin milli takımıyla son maçına çıkmış oldu. FIFA, Benin ile oynanan maçın onun milli takım formasıyla son karşılaşması olacağını daha önce doğrulamıştı.

Lionel MessiArjantinNicolas OtamendiFutbolMilli Takım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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