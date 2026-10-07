Bektemir Meliqo‘ziyev, WBA ve Jaime Munguia'yı saygısızlıkla suçlayarak açık dövüşe davet etti

Profesyonel boks dünyasında büyük yankı uyandıran açık bir beyanat geldi. Prestijli Dünya Boks Birliği (WBA) sıralamasında dünya şampiyonluğu unvanı için zorunlu aday konumunda bulunan Özbek boksör Bektemir Meliqo‘ziyev organizasyon yönetimine ve kendi sıkletinin mevcut şampiyonu Meksikalı Jaime Munguiaya açık bir çağrıda bulundu.

Bir yıldan fazla süredir sıralamada zirvede yer alan Özbek boksör, WBA yönetimini kuralları ihlal etmekle, Meksikalı yıldızı ise adil rekabetten kaçmakla sert bir dille eleştirdi.

«Para önemli değil, bedavaya bile dövüşürüm!»: Bektemir'in sert talebi

Bektemir Meliqo‘ziyev, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada, mali çıkarların kendisi için ikinci planda olduğunu belirterek gerçek spor disiplini ve saygı talep etti:

Mali gerekçelerin reddi: «Benim için para önemli değil, gerekirse bedavaya bile dövüşmeye hazırım. Ancak lütfen bana ve bu sporun kurallarına yönelik saygısızlığı durdurun!», — diye yazdı sporcu;

Munguia'ya doğrudan meydan okuma: «Jaime Munguia, ben sen unvan için dövüşmeden çok önce zorunlu aday olarak listedeydim. Sen şampiyon oldun; ben sana veya başka herhangi bir şampiyona nasıl saygı duyduysam, şimdi sen de bana aynı şekilde saygı duy»;

Hayranların menfaati: «WBA'ya saygı duy, hayranlara saygı duy. Onlar gerçek rekabetin olduğu, sonucunun önceden belli olmadığı gerçek bir dövüş görmek istiyorlar, sonucu önceden ayarlanmış bir karşılaşma değil!».

WBA etrafındaki şüpheli karar: Meliqo‘ziyev nasıl devre dışı bırakıldı?

Sorunun kökeni, WBA sıralaması ve organizasyonun kararlarındaki keskin çelişkilerle bağlantılı:

Bir yıllık liderlik: Meliqo‘ziyev, bir yıldan uzun süredir kendi sıkletinde zorunlu aday (Mandatory Challenger) pozisyonunu kararlılıkla korumaktadır;

Kuralları devre dışı bırakmak: Buna rağmen dernek, Meksikalı Jaime Munguia'ya resmi kuralları esneterek, sıralamada birinci sırada yer alan Bektemir Meliqo‘ziyev ile ringe çıkmadan, kemer için başka bir yolla dövüşme ve şampiyon olma imkanı tanımıştır;

Açık protesto: Organizasyonun bu seçici tutumu, Özbek boksörün ekibinin ve hayranlarının ciddi tepkisine yol açtı.

Bektemir'in bu tavizsiz çağrısı, WBA ve Jaime Munguia ekibini yanıt vermeye zorluyor. Boks hayranları ve uzmanlar ise resmi zorunlu koruma maçının bir an önce belirlenmesini talep ediyor.