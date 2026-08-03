Özbekistan ilk 8’de: Dünya ilk 6’sına girmek için 1 puan yeterli

·52·Spor
Özbekistan ilk 8’de: Dünya ilk 6’sına girmek için 1 puan yeterli

Özbekistan satrancı dünya sıralamasında bir basamak daha yükseldi. FIDE’nin 2026 Ağustos ayı için yayımladığı federasyonlar sıralamasında ülke, 2626 ortalama puanla 8. sırada yer aldı.

En dikkat çekici nokta ise Özbekistan ile 6. ve 7. sıradaki Azerbaycan ve Ukrayna arasında yalnızca bir reyting puanı bulunması. Fransa ve Hollanda ise Özbekistan’ın ardında kaldı.

Özbekistan bir basamak yükseldi

Uluslararası Satranç Federasyonu’nun «Top Federations Open» sıralaması, ülkedeki reytingi en yüksek 10 satranç oyuncusunun ortalama derecesi temel alınarak oluşturuluyor. Bu nedenle sıralama yalnızca bir veya iki yıldızın değil, tüm ulusal satranç okulunun genel gücünü gösteriyor.

Önceki ay 9. sırada bulunan Özbekistan, ağustos sıralamasında bir basamak yükselerek ilk 8’e girdi.

Millî federasyonun ilk 10 satranç oyuncusunun ortalama reytingi:

2626 puan.

Bu sonuç, Özbekistan’ı Almanya, Azerbaycan ve Ukrayna gibi geleneksel olarak güçlü satranç ülkelerine oldukça yaklaştırdı.

İlk 6’ya yalnızca bir puan kaldı

Sıralamadaki rekabet özellikle 5–9. sıralar arasında oldukça çekişmeli.

Almanya’nın göstergesi 2634 puan. Azerbaycan ve Ukrayna’nın ise 2627’şer puanı bulunuyor. Özbekistan, 2626 puanla onların hemen arkasında yer alıyor.

Farklar şöyle:

  • Almanya’ya kadar — 8 puan;

  • Azerbaycan ve Ukrayna’ya kadar — 1 puan;

  • Fransa’nın önünde — 3 puan;

  • Hollanda’nın önünde — 13 puan.

Böylece ilk 10’daki bir veya iki satranç oyuncusunun reytingindeki küçük bir artış bile Özbekistan’ı aynı anda 6. sıraya kadar taşıyabilir.

Dünyanın en güçlü 10 satranç federasyonu

Sıra

Ülke

İlk 10’un ortalama reytingi

1

ABD

2723

2

Hindistan

2705

3

Çin

2663

4

Rusya

2641

5

Almanya

2634

6

Azerbaycan

2627

7

Ukrayna

2627

8

Özbekistan

2626

9

Fransa

2623

10

Hollanda

2613

ABD, 2723 puanla sıralamanın zirvesinde bulunuyor. Hindistan 2705 puanla ikinci, Çin ise 2663 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Özbekistan ile ABD arasındaki fark 97 puan. Ancak Avrupa’nın önde gelen satranç ülkeleriyle arasındaki mesafe neredeyse tamamen kapandı.

Sonuç yalnızca iki lidere bağlı değil

Özbekistan satrancı son yıllarda Javohir Sindarov ve Nodirbek Abdusattorov’un başarılı sonuçlarıyla sıkça gündeme geliyor. Ancak federasyonlar sıralamasında ülkenin en güçlü 10 satranç oyuncusu dikkate alınıyor.

Bu nedenle 8. sıra, millî satrançta güçlü bir rezerv oluştuğu anlamına da geliyor. Reytingin yükselmesi için yalnızca liderlerin değil, sonraki sekiz büyükustanın sonuçları da önem taşıyor.

Bu sistemde:

  • tek bir yıldızın çok yüksek reytinge sahip olması yeterli değil;

  • en az 10 güçlü satranç oyuncusu gerekiyor;

  • her uluslararası turnuvadaki reyting değişimi genel ortalamayı etkiliyor;

  • genç büyükustaların gelişimi federasyonu üst sıralara taşıyor.

Dolayısıyla Özbekistan’ın ilk 8’e girmesi, bireysel satranç oyuncularının değil, millî satranç okulundaki genel gelişimin sonucudur.

Fransa ve Hollanda geride kaldı

Fransa’da Alireza Firouzja, Hollanda’da ise Anish Giri gibi dünya elitinden isimler bulunuyor. Buna rağmen ülkelerin ilk 10 satranç oyuncusuna göre hesaplanan ortalama reytingi Özbekistan’ın gerisinde kaldı.

Özbekistan:

  • Fransa’nın 3 puan önünde;

  • Hollanda’nın 13 puan önünde.

Bu fark büyük değil. Bu nedenle ilk 10’daki her satranç oyuncusunun gelecek turnuvalardaki sonucu ülkelerin sıralamadaki yerini değiştirebilir.

Artık ana hedef ilk 6

Sıralamadaki mevcut durum, Özbekistan için yeni bir hedef belirliyor. İlk 5’e girmek için Almanya ile arasındaki 8 puanlık farkı kapatması gerekiyor. İlk 6’ya yükselmek için ise yalnızca bir puan eksik.

Bunun gerçekleşmesi için ilk 10’daki satranç oyuncularının uluslararası turnuvalarda reyting kaybetmeden istikrarlı puanlar toplaması gerekiyor. Özellikle genç büyükustaların 2600 ve üzeri seviyelerde kalıcı hâle gelmesi belirleyici olacak.

Ağustos sıralaması, Özbekistan’ın artık dünya satrancında yalnızca gelecek vadeden değil, hâlihazırda önde gelen ülkelerden biri olduğunu gösterdi. Sıradaki adım ise çok yakın: Özbekistan’ı ilk 6’dan yalnızca bir reyting puanı ayırıyor.

Sizce Özbekistan önümüzdeki aylarda dünya satrancının ilk 5’ine de girebilir mi? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!

ÖzbekistanFIDEAzerbaycanUkraynaAlmanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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