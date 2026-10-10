Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belli oldu

·13·Spor
Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belli oldu

Futbolcuların piyasa değerini değerlendirme konusunda uzmanlaşmış Transfermarkt portalı, dünyanın en değerli futbolcuları sıralamasını güncelledi. Buna göre, Manchester Cityforveti Erling Haaland ve Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal birinciliği paylaşıyor. Bu bilgi Goal tarafından aktarıldı.

Güncellenen listede her iki futbolcunun da piyasa değeri 220 milyon avro olarak tahmin edildi. Real Madrid forveti Kylian Mbappe ise 200 milyon avro ile üçüncü sırada yer aldı.

Transfermarkt sıralamasındaki en değerli 10 futbolcu:

  1. Lamine Yamal (Barcelona) — 220 milyon avro;

  2. Erling Haaland (Manchester City— 220 milyon avro;

  3. Kylian Mbappe (Real Madrid) — 200 milyon avro;

  4. Michael Olise (Bayern Münih) — 180 milyon avro;

  5. Jude Bellingham (Real Madrid) — 160 milyon avro;

  6. Pedri (Barcelona) — 150 milyon avro;

  7. Joao Neves (Paris Saint-Germain) — 140 milyon avro;

  8. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) — 140 milyon avro;

  9. Vitinha (Paris Saint-Germain) — 140 milyon avro;

  10. Vinicius Junior (Real Madrid) — 130 milyon avro.

Sıralamada Real Madrid ve Paris Saint-Germain kulüpleri üçer futbolcuyla temsil ediliyor. Barcelona'dan iki, Manchester City ve Bayern Münih'ten ise birer futbolcu ilk ona girdi.

Listedeki dikkat çekici değişikliklerden biri Michael Olise'nin piyasa değerindeki artış oldu. Fransız futbolcunun değeri son güncellemede 10 milyon avro artarak 180 milyon avroya ulaştı. Ekim 2025'te değeri 130 milyon avroydu.

Real Madrid'in Brezilyalı forveti Vinicius Junior'ın piyasa değeri ise 10 milyon avro düşerek 130 milyon avro oldu. Buna rağmen dünyanın en değerli on futbolcusu arasında kalmaya devam etti. Futbolcunun değeri 2024 yılında 200 milyon avroya ulaşmıştı.

Transfermarkt tarafından belirtilen rakamların futbolcuların tahmini piyasa değerini yansıttığını belirtmek gerekir. Bunlar kulüpler arasındaki transferlerde ödenecek kesin tutarlar değildir.

TransfermarktErling HaalandLamine YamalKylian MbappeFutbol
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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