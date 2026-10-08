Gary Lineker, Ronaldo'nun durumunu neden Messi'ninkiyle kıyasladı?

Portekiz milli takımında yaşanan beklenmedik kriz ve takım kaptanının Cristiano Ronaldo'nun kampı terk etmesi dünya futbolunda hararetli tartışmalara yol açmaya devam ediyor. 41 yaşındaki efsanevi forvetin, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılması, birçok ünlü uzman tarafından endişeyle karşılandı.

İngiltere milli takımının eski kaptanı ve ünlü yorumcu Gary Lineker bu duruma ilişkin görüşlerini dile getirerek, Cristiano Ronaldo'nun kariyerini bu şekilde bir ruh haliyle değil, ezeli rakibi Lionel Messi gibi onurlu bir şekilde noktalamayı hak ettiğini vurguladı.

Teknik direktörle anlaşmazlık: Ronaldo neden takımdan ayrıldı?

Portekiz milli takımındaki ortamın gerilmesi tüm futbol kamuoyunu şaşırttı:

İç çatışma: 41 yaşındaki forvet ile milli takım hocası Jorge Jesus arasında taktiksel yaklaşım ve ilk 11 tercihi konusunda fikir ayrılıkları yaşandı;

Keskin karar: Yaşanan gerginliğin ardından Ronaldo kampı vaktinden önce terk ederek milli takım tesislerinden ayrıldı;

Efsanenin son adımları: Büyük futbolcunun uluslararası arenadaki kariyeri, kriz ve yanlış anlaşılmaların gölgesinde kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

«Beş-on yıl sonra unutulacak»: Lineker'in samimi itirafı

Sky Sports News kanalına verdiği röportajda Gary Lineker, yıldız futbolcunun bu şekilde ayrılmasından duyduğu üzüntüyü gizlemedi:

Büyüklüğün değeri: «Bu biraz üzücü bir durum çünkü o gerçekten harika ve eşsiz bir futbolcuydu. Sonuçta beş veya on yıl sonra bugünkü krizi kimse hatırlamayacak. Biz sadece onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu hatırlayacağız», — diyor Lineker;

Layık bir veda gerekli: İngiliz uzman, kendi döneminin iki büyük temsilcisinin de her türlü tartışmadan uzak, büyük bir saygıyla sahalara veda etmesi gerektiğini belirtti.

Messi'nin kusursuz vedası — örnek alınacak bir veda

Lineker, Ronaldo'nun durumunu analiz ederken, kısa süre önce uluslararası kariyerini noktalayan Lionel Messi'yi örnek gösterdi:

Zaferle biten yol: Messi, 7 Ekim'de Benin milli takımına karşı oynanan maçta Arjantin formasıyla son karşılaşmasına çıktı;

Benefis tadında bir maç: Arjantin'in 3-0'lık galibiyetiyle biten maçta Messi 1 gol atıp 2 asist yaparak tribünlerin coşkulu alkışları eşliğinde milli takıma veda etti;

Layık görülen saygı: «Messi'nin Arjantin ile vedasına bakarsak, son derece güzel ve etkileyiciydi. Bence Cristiano da aynı derecede güzel bir vedayı hak ediyor», — diye vurguladı Gary Lineker.

Modern futbolun bir dönemine damga vuran iki dâhiden biri sahalara bayram havasında veda ederken, diğerinin iç çatışmaların girdabında kalması birçok taraftarda hayal kırıklığı ve üzüntü yaratıyor. Cristiano'nun milli takımdaki geleceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.