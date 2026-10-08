Dusmatov nereye kayboldu? WBA sıralamasında Özbek boksörlerle ilgili şok edici değişiklikler

Dünya Boks Birliği (WBA), profesyonel boksörlerin güncellenmiş yeni sıralamasını yayınladı. Özbekistanlı boksörler için bu aylık rapor, beklenmedik haberler ve sansasyonel kararlarla dolu oldu.

Listede yer alan 8 temsilcimizden ikisi kendi sıkletlerinde mutlak 1. sırayı korurken, iki kez Olimpiyat şampiyonu olan Hasanboy Dusmatov'un listeden tamamen çıkarılması uzmanlar ve hayranlar arasında birçok soru işaretine yol açtı.

Ana şok: Hasanboy Dusmatov neden listede yok?

Eylül ayı sonuçlarına göre sunulan tablodaki en büyük değişiklik en hafif sıklette yaşandı:

Sıralamadan çıkarılma: Geçen ay minimum sıklette 6. sırada yer alan Hasanboy Dusmatov, beklenmedik bir şekilde WBA sıralamasından tamamen kaldırıldı;

Nedenleri açıklanmadı: Birlik tarafından bu karara ilişkin resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu durum genellikle kariyerdeki bir ara, diğer organizasyonların kemerlerine aday olma veya amatör ve profesyonel boks arasındaki takvim çakışmaları ile açıklanmaktadır;

Sıklet şampiyonu: Bu sıklette şampiyonluk kemeri şu anda Rafael Ricardo'ya aittir.

Zirvedeki yurttaşlarımız: Shekhov ve Melikuziev 1. sırada

Bir dizi sıklette Özbek boksörler dünya kemeri için ana aday statüsünü sağlamlaştırdı:

Bektemir Melikuziev (süper orta sıklet): Yurttaşımız kendi sıkletinde onurlu 1. sırayı korudu. Kemer sahibi Jaime Munguia ise bu zorunlu savunma maçından hala kaçınıyor;

Muhammad Shekhov (ikinci horoz sıklet): Yetenekli boksörümüz sıkletin 1. sırasında kaldı ve mutlak şampiyon Naoya Inoue'nin kemeri için ana adaylardan biri konumunda.

Özbek boksörlerin WBA sıralamasındaki tam konumu

Birliğin güncellenmiş resmi listesinde temsilcilerimiz şu şekilde dağıldı:

Murodjon Akhmadaliev (ikinci horoz sıklet) — 3. sıra (şampiyon — Naoya Inoue);

Israil Madrimov (süper yarı orta sıklet) — 7. sıra (şampiyon — Jaron Ennis);

Shahram Giyasov (yarı orta sıklet) — 8. sıra (şampiyon — Jack Catterall);

Otabek Kholmatov (tüy sıklet) — 9. sıra (geçen ay 8. sıradaydı, bir sıra geriledi; şampiyon — Brandon Figueroa);

Sirochbek Ismoilov (hafif sıklet) — 13. sıra (şampiyonluk statüsü şu an için boş);

Ruslan Abdullaev (süper hafif sıklet) — 13. sıra (şampiyon — Gary Russell).

Güncellenen sıralama, Özbek profesyonel boksunun dünya elitleri arasındaki yerinin hala yüksek olduğunu gösterse de, önümüzdeki aylarda beklenen şampiyonluk maçları ve Dusmatov'un kariyerinin devamı boks dünyasında büyük ilgi uyandırmaya devam edecek.