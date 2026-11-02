Bektemir'den 'kaçan' Jaime Munguia, Nikita Zon ile oynadığı dramatik maç hakkında açık konuştu

·4·Spor
Bektemir'den 'kaçan' Jaime Munguia, Nikita Zon ile oynadığı dramatik maç hakkında açık konuştu

WBA süper orta sıklet dünya şampiyonu Jaime Munguia, Rus Nikita Zon'a karşı oynadığı zorlu ve beklenmedik dramalarla dolu karşılaşmanın ardından performansını tarafsız bir şekilde değerlendirdi.

Hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla (116-112, 117-111, 117-111) kemerini koruyan Meksikalı yıldız, DAZN kanalına verdiği röportajda maçtaki performansını orta seviye olarak nitelendirerek, 10 üzerinden sadece 6 veya 7 puan verebileceğini açıkça itiraf etti.

«O beni düşürdü, ben onu düşürdüm»: Maç nasıl geçti?

Kağıt üzerinde kolay görünen unvan koruma maçı, pratikte şampiyon için gerçek bir sınav oldu:

  • «Kolay değildi»: Munguia, rakibinin sert direniş gösterdiğini gizlemedi: «Kolay değildi. Bir ara durum aşırı gerginleşti ama başardım ve en önemlisi bu... O beni düşürdü, sonra ben onu, ardından tekrar dikkatsizlik ettim ve o yine vurdu»;

  • Kendi oyunundan memnuniyetsizlik: Boksör, hataları üzerinde çalışması gerektiğini vurguladı: «Kendime 10 üzerinden 6 veya 7 verirdim. Bazı planlarımız işlemedi, bazılarını ise kendim yapamadım. Ama önemli olan kazanmaktı. Yakında antrenmanlara dönüp yoluma devam edeceğim».

Bektemir Melikuziyev'den kaçma planı ve ringdeki tehlike

Bu maçla ilgili ana tartışma konusu, rakip seçimiyle doğrudan ilgiliydi:

  • Zorunlu aday kenarda kaldı: Aslında Munguia, WBA'nın resmi ve zorunlu adayı olan Özbek boksör Bektemir Melikuziyev'e karşı kemerini korumalıydı;

  • «Daha kolay» rakip taktiği: Ancak Meksikalı boksörün ekibi, tehlikeli Melikuziyev ile karşılaşmaktan kaçınarak, sıralamada sadece 9. sırada yer alan ve profesyonel kariyerinde henüz 14. maçına çıkan Nikita Zon'u rakip olarak seçti ve gönüllü unvan koruma maçı için izin aldı;

  • 6. rauntta sansasyona bir adım: Bu seçim kolay bir yürüyüş olmadı. İlk bölümlerde şampiyonu şaşırtan Zon, özellikle 6. rauntta nakavta çok yaklaştı. Ciddi darbeler alıp zor duruma düşen Munguia'yı, Rus boksör tecrübesizliği nedeniyle «bitiremedi»;

  • İkinci yarıdaki tecrübe: Maçın ikinci yarısında fiziksel yorgunluk yaşayan Zon'un aktivitesi düştü ve Munguia isabetli yumruklarla puan farkını açarak kemerini korudu.

Artık WBA şampiyonluk kemeri için zorunlu koruma konusunun tekrar gündeme gelmesi ve Bektemir Melikuziyev ile yapılacak karşılaşmanın kaçınılmaz olması bekleniyor.

Jaime MunguiaBektemir MelikuziyevNikita ZonWBABoks
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Melikuziev bekleyecek mi?: Munguia'nın Zon'a karşı kemer koruma maçı duyurulduMelikuziev bekleyecek mi?: Munguia'nın Zon'a karşı kemer koruma maçı duyuruldu14 Ekim 13:47WBA, Jaime Munguia ile Nikita Zon arasındaki şampiyonluk maçını onaylamadıWBA, Jaime Munguia ile Nikita Zon arasındaki şampiyonluk maçını onaylamadı10 Ekim 07:00Sansasyonel açıklama: Munguia ve Melikuziev arasında dünya şampiyonluk maçı mı olacak?Sansasyonel açıklama: Munguia ve Melikuziev arasında dünya şampiyonluk maçı mı olacak?Bugün 07:30Alvarez ve Munguia rakiplerini mağlup etti: Riyad'daki ses getiren maçların detaylarıAlvarez ve Munguia rakiplerini mağlup etti: Riyad'daki ses getiren maçların detaylarıDün 19:50Bektemir Meliqo‘ziyev'in ekibi, Mungia'nın kemer maçı için neden izin verdiğini açıkladıBektemir Meliqo‘ziyev'in ekibi, Mungia'nın kemer maçı için neden izin verdiğini açıkladıDün 19:43Unvan maçı öncesi prova: Bektemir Meliqo‘ziyev'in yeni maçının detaylarıUnvan maçı öncesi prova: Bektemir Meliqo‘ziyev'in yeni maçının detayları31 Ekim 17:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü