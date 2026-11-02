Bektemir'den 'kaçan' Jaime Munguia, Nikita Zon ile oynadığı dramatik maç hakkında açık konuştu

«Kolay değildi»: Munguia, rakibinin sert direniş gösterdiğini gizlemedi: «Kolay değildi. Bir ara durum aşırı gerginleşti ama başardım ve en önemlisi bu... O beni düşürdü, sonra ben onu, ardından tekrar dikkatsizlik ettim ve o yine vurdu»;