Bektemir'den 'kaçan' Jaime Munguia, Nikita Zon ile oynadığı dramatik maç hakkında açık konuştu
WBA süper orta sıklet dünya şampiyonu Jaime Munguia, Rus Nikita Zon'a karşı oynadığı zorlu ve beklenmedik dramalarla dolu karşılaşmanın ardından performansını tarafsız bir şekilde değerlendirdi.
Hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla (116-112, 117-111, 117-111) kemerini koruyan Meksikalı yıldız, DAZN kanalına verdiği röportajda maçtaki performansını orta seviye olarak nitelendirerek, 10 üzerinden sadece 6 veya 7 puan verebileceğini açıkça itiraf etti.
«O beni düşürdü, ben onu düşürdüm»: Maç nasıl geçti?
Kağıt üzerinde kolay görünen unvan koruma maçı, pratikte şampiyon için gerçek bir sınav oldu:
«Kolay değildi»: Munguia, rakibinin sert direniş gösterdiğini gizlemedi: «Kolay değildi. Bir ara durum aşırı gerginleşti ama başardım ve en önemlisi bu... O beni düşürdü, sonra ben onu, ardından tekrar dikkatsizlik ettim ve o yine vurdu»;
Kendi oyunundan memnuniyetsizlik: Boksör, hataları üzerinde çalışması gerektiğini vurguladı: «Kendime 10 üzerinden 6 veya 7 verirdim. Bazı planlarımız işlemedi, bazılarını ise kendim yapamadım. Ama önemli olan kazanmaktı. Yakında antrenmanlara dönüp yoluma devam edeceğim».
Bektemir Melikuziyev'den kaçma planı ve ringdeki tehlike
Bu maçla ilgili ana tartışma konusu, rakip seçimiyle doğrudan ilgiliydi:
Zorunlu aday kenarda kaldı: Aslında Munguia, WBA'nın resmi ve zorunlu adayı olan Özbek boksör Bektemir Melikuziyev'e karşı kemerini korumalıydı;
«Daha kolay» rakip taktiği: Ancak Meksikalı boksörün ekibi, tehlikeli Melikuziyev ile karşılaşmaktan kaçınarak, sıralamada sadece 9. sırada yer alan ve profesyonel kariyerinde henüz 14. maçına çıkan Nikita Zon'u rakip olarak seçti ve gönüllü unvan koruma maçı için izin aldı;
6. rauntta sansasyona bir adım: Bu seçim kolay bir yürüyüş olmadı. İlk bölümlerde şampiyonu şaşırtan Zon, özellikle 6. rauntta nakavta çok yaklaştı. Ciddi darbeler alıp zor duruma düşen Munguia'yı, Rus boksör tecrübesizliği nedeniyle «bitiremedi»;
İkinci yarıdaki tecrübe: Maçın ikinci yarısında fiziksel yorgunluk yaşayan Zon'un aktivitesi düştü ve Munguia isabetli yumruklarla puan farkını açarak kemerini korudu.
Artık WBA şampiyonluk kemeri için zorunlu koruma konusunun tekrar gündeme gelmesi ve Bektemir Melikuziyev ile yapılacak karşılaşmanın kaçınılmaz olması bekleniyor.
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