Ronaldo yeni iş girişimine 10 milyon avro yatırım yaptı

·19·Spor
Ronaldo yeni iş girişimine 10 milyon avro yatırım yaptı

Ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo şimdi de maden suyu üretimi sektöründe şansını denemek istiyor. Yeni iş projesine 10 milyon avro yatırım yaptı. Bu gelişme «Sic Noticias» tarafından duyuruldu.

Belirtildiğine göre, bu projede futbolcunun ortağı Portekizli Grupo Ouhterinho şirketi olacak. Şirket de kendi payına 10 milyon avro fon ayırdı. Böylece yeni işe yönlendirilen toplam yatırım miktarı 20 milyon avroya ulaştı.

Proje kapsamında maden suyu çıkarılması ve üretiminin Portekiz'in Bragança şehrinde kurulması planlanıyor. Fabrika inşaatının tamamlanması ve yeni markanın pazara sunulması işlemlerinin 2027 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Ronaldo su sektörüne ilk kez girmiyor

Bilgi olarak, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo 2023 yazında Madrid'de tanıtılan «Ursu9» su markasının da kurucu ortağıdır. Dolayısıyla yeni yatırım, futbolcunun içme suyu pazarındaki faaliyetlerini daha da genişletmeyi hedefliyor.

Ronaldo sadece futbol sahasındaki başarılarıyla değil, saha dışındaki iş projeleriyle de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Maden suyu üretimine yönelik bu yeni yatırım, girişimcilik kariyerindeki bir diğer adımı temsil ediyor.

Belirtmek gerekir ki, Cristiano Ronaldo şu anda Portekiz milli takımı formasıyla atılan gol ve oynanan maç sayısı bakımından dünya rekorunun sahibidir. Milli takım formasıyla 233 resmi maça çıkmış ve rakip kalelere 146 gol atmıştır.

Cristiano RonaldoGrupo OuhterinhoBragançaMaden Suyu SektörüFutbol
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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