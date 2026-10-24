FIFA U-15 Dünya Kupası: Özbekistan gençleri Gana karşısında mağlup oldu

FIFA tarafından düzenlenen U-15 Dünya Kupası kapsamında Özbekistan U-15 milli takımı, Afrika kıtasının en güçlü altyapılarından biri olarak kabul edilen Gana temsilcileriyle karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve gollü geçen mücadelede rakip takım 4-1'lik skorla net bir galibiyet elde etti.

Maç hızlı başladı ancak Ganalı oyuncuların süratli atakları ve tecrübesi, maçın kaderini belirlemede önemli rol oynadı.

Maçın gelişimi: 5 dakika içinde atılan üç gol ve mücadele

Karşılaşmanın ilk yarısı çok yüksek tempoda geçti ve taraflar skoru sık sık değiştirmeyi başardı:

Rakibin yoğun baskısı: Ganalılar maçın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi ele alarak 11. ve 15. dakikalarda üst üste iki gol buldu (2-0);

Solomin'den umut verici yanıt: Bir dakika sonra, 16. dakikada Aron Solomin rakip ağları havalandırarak farkı bire indirdi ve takımımızı oyuna ortak etti (2-1);

İkinci yarıdaki belirleyici vuruşlar: Devre arasından sonra Özbekistan gençleri skoru eşitlemeye çalışsa da, Gana milli takımı fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek iki gol daha buldu ve maçın sonucunu 4-1 olarak belirledi.

Gençler için büyük bir tecrübe okulu

Skor farklı görünse de, dünyanın fiziksel olarak en güçlü ve hızlı takımlarından birine karşı oynanan bu maç, genç futbolcularımız için büyük bir uluslararası ders niteliği taşıyor. Teknik heyetin yapılan hataları analiz ederek bir sonraki maçlara hazırlanması bekleniyor.

Maç raporu:

FIFA U-15 Dünya Kupası

Gana - Özbekistan 4-1