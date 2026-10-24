Polis artık gökyüzünde: ABD'de ilk kez “uçan devriye aracı” hizmete girdi

·41·Teknoloji
Polis artık gökyüzünde: ABD'de ilk kez “uçan devriye aracı” hizmete girdi

ABD'deki Florida Politeknik Üniversitesi polis departmanı, güvenlik ve acil durumlara müdahale sisteminde gerçek bir teknolojik dönüşüm gerçekleştiriyor. Kurum, kampüs alanını havadan devriye gezmek ve karmaşık durumlara anında ulaşmak için tek kişilik Jetson ONE elektrikli hava aracını hizmete alıyor.

«Uçan elektrikli araç» olarak tanımlanan bu kompakt teknoloji, devriye araçlarının girmekte zorlandığı veya tamamen imkansız olduğu yerlere memurların dakikalar içinde ulaşmasını sağlıyor.

«Uçan elektrikli araç»ın teknik özellikleri ve güvenliği

Jetson ONE, dikey (VTOL) kalkış ve iniş yapabilen kompakt bir elektrikli hava aracıdır:

  • Motor gücü ve hız: Cihaz, 8 adet güçlü elektrik motoruyla donatılmış olup havada saatte 100 kilometreye kadar hızla hareket edebilmektedir;

  • Uçuş süresi ve ağırlık: Bataryalarıyla birlikte ağırlığı sadece 115 kilogram civarında olan cihaz, tek bir şarjla havada yaklaşık 20 dakika kalabilmektedir;

  • Yüksek güvenlik sistemi: Beklenmedik bir arıza durumunda pilotun güvenliğini sağlamak için cihazda acil durum otomatik iniş sistemi ve balistik paraşüt bulunmaktadır.

3 yıllık sıra atlandı: Neden polis?

Kaliforniya'da bulunan Jetson şirketinin bu kişisel hava aracına olan talep o kadar yüksek ki, müşteriler arasında 3 yıllık bir bekleme listesi oluşmuş durumda:

  • Sıra dışı teslimat: Şirket, üniversitenin siparişine özel öncelik vererek aracı süresinden çok daha önce hazırladı;

  • Pratik görevlere geçiş: Jetson bugüne kadar ağırlıklı olarak eğlence ve hobi amaçlı uçuşlar için tasarlanmıştı. Şirket CEO'su Stephan D'haene, üniversitenin mühendislik potansiyeli ve kamu güvenliği projelerinin, bu teknolojinin gerçek hizmet koşullarındaki pratik yeteneklerini test etmek için ideal bir alan oluşturduğunu belirtiyor.

Bu yenilikçi proje, gelecekte kişisel elektrikli hava araçlarının sadece eğlence amaçlı değil; kurtarma, polis devriyesi ve acil yardım gibi hayati alanlarda yaygınlaşacağını gösteriyor.

Konuyla ilgili cihazın uçuşu ve tanıtımı hakkında Florida police introduce Astro flying vehicle videosundan detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu video materyalinde, Florida Politeknik Üniversitesi polisi için özel olarak teslim alınan Jetson ONE aracının yetenekleri ve dış görünüşü sergilenmektedir.

Jetson ONEFlorida Politeknik ÜniversitesiUçan Elektrikli AraçİnovasyonTeknoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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