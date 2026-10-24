“Trump'tan para kazanmak harika olurdu”: Justin Gaethje, Trump ile bahisli golf oynamak istiyor

·56·Spor
“Trump'tan para kazanmak harika olurdu”: Justin Gaethje, Trump ile bahisli golf oynamak istiyor

UFC'nin hafif sıklet yıldızı Justin Gaethje ABD Başkanı Donald Trump ile golf sahasında kozlarını paylaşmak istediğini ve aralarındaki mücadelenin bahis üzerine olabileceğini açıkladı.

Gazeteci Destiny McCabe'e verdiği yeni röportajda Amerikalı dövüşçü, Trump'ın kendisini bizzat golf oynamaya davet ettiğini ve Beyaz Saray'da gerçekleşen samimi görüşmenin detaylarını paylaştı.

«Beyaz Saray'da öğle yemeği ve Trump'ın teklifi»: Anlaşma nasıl gerçekleşti?

Gaethje, yakın zamanda eski UFC şampiyonu Max Holloway tarafından düzenlenen yardım amaçlı golf turnuvasına katılarak bu spora olan tutkusunu bir kez daha gösterdi:

  • Beyaz Saray'a aile ziyareti: Yaklaşık üç hafta önce dövüşçü, ailesiyle birlikte Beyaz Saray'da konuk oldu ve ABD Başkanı ile öğle yemeği yedi;

  • Başkan'dan kişisel davet: «Bana birlikte golf oynamamızı söyledi. Çok yakın arkadaş değiliz ama Trump bu oyunun gerçek bir tutkunu. Ailemle yemek yerken, bahisli oynamayı teklif etti», — diye anımsıyor Gaethje;

  • «Para kazanmanın keyfi»: «Ben de bahis seçeneğini destekledim. ABD Başkanı'nı yenip ondan para kazanmak tek kelimeyle harika olurdu», — diye ekledi sporcu.

Oktagon dışındaki ilgi alanı: Gaethje ve golf sahaları

Justin Gaethje, dövüş sporlarının yanı sıra golfle de ciddi şekilde ilgileniyor:

  • Deneyimli organizatör: Sporcu bugüne kadar dört kez yardım amaçlı golf turnuvası düzenledi;

  • Sıradaki etkinlik: Kendi düzenlediği bir sonraki turnuvanın Kasım ayında Arizona'da yapılması planlanıyor.

Birçok ünlü partnerle sahaya çıkan Gaethje için Donald Trump ile bahisli bir maç, en büyük spor hayallerinden biri.

Justin GaethjeDonald TrumpUFCGolfABD
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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