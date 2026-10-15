156 maçta 154 gol: Harry Kane Bayern ile yeni sözleşme imzalıyor

Münih Bayern kulübü ve takımın ana yıldızı, İngiliz golcü Harry Kane mevcut sözleşmeyi uzatmak için prensipte anlaşmaya vardı. Ünlü muhabir Fabrizio Romano tarafından verilen bilgilere göre, yeni anlaşma 2029 yazına kadar sürecek.

Şu anda Münih kulübü yönetimi, tüm ilgili belgeleri resmileştirmek ve anlaşmayı tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Aile saadeti ve kusursuz uyum

Kaynağın özellikle vurguladığına göre, 33 yaşındaki forvet ve ailesi Almanya'daki hayattan ve Münih şehrinin imkanlarından tamamen memnun. Harry Kane, 2023 yazında Londra'nın Tottenham kulübünden büyük ses getiren bir transferle Bayern kadrosuna katılmıştı. Çok kısa sürede sadece takımın ana gol silahı değil, aynı zamanda Bundesliga'nın ana yıldızı haline geldi.

Fantastik verimlilik: Neredeyse maç başına bir gol

İngiltere milli takım kaptanının Bayern formasıyla sergilediği istatistikler modern futbol için şaşırtıcı derecede yüksek:

Genel istatistik: Kane, Bayern formasıyla tüm resmi turnuvalarda toplam 156 maça çıkıp 154 gol atmayı başardı;

2025/26 sezonundaki zirve: Geçtiğimiz 2025/26 sezonu oyuncu için oldukça parlak geçti; Bundesliga'da 31 maçta 36 gol, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ise 13 karşılaşmada 14 gol atarak kıtanın en üretken forveti olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Başarılar ve rekorlar: Münih'teki altın dönem

Harry Kane'in Almanya'daki kariyeri kişisel ve takım başarılarıyla dolu geçiyor:

Takım başarıları: Forvet, Bayern ile iki kez Almanya şampiyonu (Bundesliga kazananı) oldu, ayrıca Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı havaya kaldırdı;

Kişisel ödüller: Üst üste üç sezon boyunca Bundesliga'nın gol kralı oldu ve Avrupa'nın en golcü oyuncusu olarak iki kez prestijli «Altın Ayakkabı» ödülüne layık görüldü.

Bayern'in Kane ile olan sözleşmesini 2029'a kadar uzatması, kulübün önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi ve yerel turnuvalardaki hegemonyasını korumaya yönelik attığı en önemli stratejik adımlardan biri oldu.