Rus birliklerinin kontrolü altında kalan Herson bölgesindeki Oleşki şehri çevresinde 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçici ateşkes rejimi yürürlüğe girdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından resmen onaylanan bu anlaşma, ağır kuşatma koşullarında kalan sivillere acil insani yardım ulaştırılmasını ve güvenli tahliyeleri için hazırlık yapılmasını öngörüyor.

Ateşkes, Kiev saatiyle 03:00, Moskova saatiyle ise 04:00 itibarıyla başladı.

ABD'nin teklifi ve Melania Trump'ın arabuluculuğu

Bu benzersiz insani anlaşmaya varılmasında resmi Washington ve ABD First Lady'si önemli bir rol oynadı:

Tarihlerin belirlenmesi: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ateşkes (27 Ekim) ve insani misyonun başlatılması (29 Ekim) tarihlerinin ABD tarafınca önerildiğini açıkladı;

Melania Trump'ın diplomatik desteği: Ateşkesin sağlanması ve süreçlerin koordine edilmesinde ABD First Lady'si Melania Trump ve ekibi aktif arabuluculuk yaptı; Beyaz Saray da bu konuda özel bir açıklama yayınladı;

Görev dağılımı: Ateşkes kurallarına göre, Rus tarafının belirlenen güzergahları mayınlardan temizlemesi, Ukrayna'nın ise şehir sakinlerini güvenli bir şekilde kabul etme önlemlerini alması kararlaştırıldı.

Ev ev inceleme ve tahliye mekanizması

Zor durumdaki halka yardım ve tahliye süreci şu şekilde gerçekleştirilecek:

Ortak sivil gruplar: Melania Trump'ın açıklamasına göre, Ukrayna ve Rusya'dan sivil temsilciler Oleşki'deki konutlara birlikte girerek halkın gerçek ihtiyaçlarını tespit edecek;

Seçim özgürlüğü: Şehri terk etmek isteyenlere, kendi tercihlerine göre Ukrayna kontrolündeki bölgelere veya Rusya tarafına gitme imkanı ve ulaşım desteği sağlanacak;

Uluslararası izleme: Süreçlerin şeffaf ilerlemesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla gruplara ABD'li bağımsız medya kuruluşu temsilcileri eşlik edecek.

Felaketin merkezindeki 2 bin sivilin dramı

Dinyeper'in sol yakasında, kurtarılan Herson şehrinden sadece 9 kilometre uzaklıkta bulunan Oleşki, uzun süredir kuşatma ve doğal afetlerin pençesinde:

Nüfus keskin bir şekilde azaldı: Savaştan önce 24 bin kişinin yaşadığı şehirde bugün, birkaç düzine çocuk dahil yaklaşık 1700-2000 kişi zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor;

Sel felaketi ve altyapı yıkımı: Haziran 2023'te Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu Oleşki neredeyse tamamen sular altında kalmış, bu durum içme suyu, elektrik ve konut arzını yok etmişti;

Dronlarla tedarik ve mayın engelleri: Şehir çevresi tamamen mayınlı olduğu için siviller çıkamıyordu; Ukrayna tarafı ise son aylarda ilaç ve gıda yardımlarını ağır dronlar aracılığıyla ulaştırıyordu.

Oleşki insani operasyonu rakamlarla