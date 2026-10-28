Engelli olduğu için hakarete uğrayan kadın toplum için önemli bir hatırlatmada bulundu

·5·Dünya
Engelli olduğu için hakarete uğrayan kadın toplum için önemli bir hatırlatmada bulundu

Büyük Britanya’nın Güney Galler bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki Kirsty Hill, nadir görülen genetik hastalığı hakkında bir video paylaştıktan sonra sosyal medyada hakaret içerikli yorumlarla karşılaştı. Kimliği belirsiz bir kullanıcı, onu kürtajın var olma sebebi olarak nitelendirdi. Bu sözlerden derinden incinen kadın, engelli bireylerin hayatının değersiz olduğunu düşünmenin yanlış olduğunu vurguladı.

Kirsty, Fraser sendromu ile yaşıyor. Doğuştan sağır ve kör olan Kirsty’nin el ve ayak parmakları birbirine yapışık. Ayrıca nefes alma güçlükleri, yüz yapısında farklılıklar ve birçok kronik hastalığı bulunuyor. Kadın, hayatı boyunca 60’tan fazla cerrahi operasyon geçirdi.

“İnsanların engelim olduğu için hayatımın mutlaka korkunç ve anlamsız olması gerektiğini düşünmelerinden yoruldum. Evet, zor günlerim oluyor ama birçok şeyi de başardım. Bu iki durum aynı anda var olabilir,” dedi Need To Know yayınına.

Kirsty, hakaret içerikli yoruma yanıt olarak bir video hazırladı ve kadınların kendi bedenleri hakkında bağımsız karar verme hakkını desteklediğini belirtti. Ancak kürtaj konusunun engelli bireylere karşı kullanılmasını sert bir dille eleştirdi. Ona göre insanlar, hayatını öğrenmeye çalışmadan sadece dış görünüşüne bakarak hüküm veriyorlar.

Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olan Kirsty, sadece engeliyle tanımlanmaya karşı çıkıyor. Harika bir ailesi ve arkadaşları var; modayı, sanatı ve müziği seviyor, ayrıca piyano çalma konusunda sekizinci seviyeye ulaşmış durumda.

Yüzünde izler olan kadın, siyah bir elbiseyle içecek tutarak oturuyor.

“Durumum hayatımın bir parçası ve kişiliğimin şekillenmesinde etkili oldu, ancak bu benim tüm hayatım değil. Hiçbir başarı elde etmemiş olsaydım bile hayatım yine de değerli kalmaya devam edecekti,” dedi.

Başka bir kullanıcının, onun doğuşunun ailesinin hayatını “bitirdiğini” yazdığını belirtti. Kirsty, bu tür yorumların sadece engelli bireylerin kendisine değil, aile üyelerine de ağır etkileri olduğunu vurguladı.

Kadın, engelliliğin herkesin hayatında bir kaza, hastalık veya yaralanma sonucu ortaya çıkabileceğini hatırlattı. Ayrıca sosyal medya platformlarını, insanları hakaret ve tacizden daha iyi korumaya çağırdı. Anonim hesaplardan nefret söylemi yazmanın kolaylaştığını belirterek, platformların bu tür durumları önlemeye daha fazla odaklanması gerektiğini savundu.

Kirsty, kendi deneyimleri hakkında açıkça konuşmasının toplumdaki yanlış algıları değiştirmeye yardımcı olacağını umuyor.

“Engelliliğiniz nedeniyle hakaret içerikli yorumlara maruz kalırsanız, bu sözlerin sizi değil, onları yazan kişinin kendisini tanımladığını unutmayın. Siz de bu dünyada kendi yerinizi almaya ve değer görmeye hak sahibisiniz,” diye vurguladı.

Kirsty HillFraser SendromuEngellilikSiber ZorbalıkToplumsal Farkındalık
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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