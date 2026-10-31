İngiltere Lig Kupası 1/4 final: Liverpool ve Manchester City'nin rakipleri belli oldu

İngiliz futbolunda kıran kırana geçen Lig Kupası (Carabao Cup) mücadeleleri belirleyici aşamasına giriyor. Turnuvanın 1/8 final maçları sona erdi ve çeyrek finale (1/4 final) yükselen tüm takımlar ile rakipleri resmen belli oldu.

Premier Lig liderleri olan Liverpool ve Manchester Cityyollarına devam ederken, alt liglerden gelen bir dizi sürpriz katılımcı da yarı final bileti için mücadele edecek.

Çeyrek final eşleşmeleri: Kim kime karşı?

Kura sonuçlarına göre, yarı finale giden yolda şu eşleşmeler karşı karşıya gelecek:

Liverpool — Bournemouth: Çeyrek finalin en şiddetli ve üst düzey karşılaşması olup, iki Premier Lig kulübü sahaya çıkacak;

Manchester City — Bradford City: Turnuvanın son şampiyonu, alt lig temsilcisiyle karşılaşıyor;

Crystal Palace — Sunderland: Her iki takım için de yarı finale giden yolda çok uygun ve önemli bir fırsat;

Fleetwood — Everton: Merseyside ekibi, deplasmanda alt ligin sürpriz ekibine karşı mücadele verecek.

Takvim ve son şampiyonun durumu

Çeyrek final aşamasıyla ilgili önemli gerçekler:

Maç tarihleri: 1/4 finalin merkez karşılaşmaları Aralık ayının ortalarında oynanması planlanıyor;

Unvanı korumak: İngiltere Lig Kupası'nın son sahibi Manchester City olup, Pep Guardiola'nın öğrencileri kupayı başarıyla korumak için ilerliyor;

Sürpriz dışarıdan gelenler: Bradford City ve Fleetwood gibi kulüplerin bu aşamaya kadar gelmesi, kupa müsabakalarındaki geleneksel heyecanı daha da artırıyor.

Aralık ayındaki yoğun takvimde dev takımların ana kadrolarını nasıl dağıtacağı ve küçük kulüplerin favorilere göstereceği direnç, yarı finalin kaderini belirleyecek.