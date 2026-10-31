Abduqodir Husanov ilk 11'de: Manchester City, Brighton'ı konuk ediyor

·6·Spor
Abduqodir Husanov ilk 11'de: Manchester City, Brighton'ı konuk ediyor

İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasındaki merkez maçlardan birinde turnuva lideri — Manchester City kendi sahasında sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atan Brighton takımını ağırlıyor. Etihad Stadyumu'ndaki bu zorlu mücadeleyi Craig Pawson liderliğindeki hakem heyeti yönetecek.

Özbek futbolseverler için en sevindirici haber ise savunma oyuncumuz Abduqodir Husanov'un böylesine önemli ve stratejik bir maçta 'Vatandaşlar'ın ilk 11'inde yer alması oldu.

Puan durumundaki kıran kırana rekabet

Bu karşılaşma, Premier Lig'in ilk üç sırasında yer alan iki lider takımın mücadelesi olması nedeniyle özel bir öneme sahip:

  • Manchester City— Lider: Geride kalan 8 hafta sonunda 21 puan toplayan City, puan tablosunun 1. sırasında yer alıyor ve liderliğini pekiştirmek istiyor;

  • Brighton — En yakın takipçi: Sezona harika bir başlangıç yapan konuk ekip, 16 puanla 3. sırada yer alıyor ve puan farkını kapatmak için ciddi bir direnç göstermeye hazır.

Resmi kadrolar açıklandı

Her iki takımın teknik heyeti maça şu oyuncularla başlıyor:

  • Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Abduqodir Husanov, Elliot Anderson, Ayoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Enzo Fernandez, Jeremy Doku, Erling Haaland.

  • Brighton: Bart Verbruggen, Luka Vuskovic, Lewis Dunk, Arouna Sangante, Costinha, Pascal Gross, Chema Andres, Diego Gomez, Yasin Ayari, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas.

Maç bilgileri:

  • Organizasyon: İngiltere Premier Ligi (EPL), 9. hafta;

  • Karşılaşma: Manchester City — Brighton;

  • Başlama saati: 31 Ekim, 20:00;

  • Stadyum: Etihad, Manchester;

  • Baş hakem: Craig Pawson.

Abduqodir Husanov'un Premier Lig'in dev kulübünde merkez maçlarda tam güven kazanması Özbek futbol tarihinde yeni bir sayfa açıyor ve bugünkü maçta güçlü forvetlere karşı performansı herkesin ilgi odağı olacak.

İngiltere Premier LigiManchester CityAbduqodir HusanovBrightonFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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