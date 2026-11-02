Real Madrid, Manchester City orta sahası Enzo Fernández'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

·11·Spor
Real Madrid, Manchester City orta sahası Enzo Fernández'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Avrupa transfer piyasasında yeni bir sansasyonel ve çok milyonlu anlaşma hazırlanıyor. Madrid devi Real Madrid, bir kez daha Manchester Cityforması giyen Arjantinli merkez orta saha oyuncusu Enzo Fernández'in transferiyle ciddi şekilde ilgilenmeye başladı.

Ünlü muhabir ve gazeteci Ekrem Konur tarafından aktarılan bilgilere göre, 'Kraliyet Kulübü' 25 yaşındaki dünya şampiyonunun performansını yakından takip ediyor ve onu önümüzdeki yaz transfer döneminde Madrid'e getirme olasılıklarını dikkatle değerlendiriyor.

Chelsea'den City'ye uzanan ilgi

Madrid ekibinin Fernández'e olan ilgisi yeni değil:

  • Eski planların devamı: Real Madrid, futbolcu henüz Londra kulübü Chelsea'nin formasını giyerken bile onu ana transfer hedeflerinden biri olarak belirlemişti;

  • Manchester'da yeni bir aşama: Enzo Fernández geçen yaz Manchester Citykadrosuna katılmış olsa da, Madrid kulübünün scoutları Arjantinli orta saha oyuncusunu izleme listelerinden çıkarmadı.

120 milyon avroluk değer ve La Liga devleri arasında transfer gerilimi

Bu transferin sadece finansal değil, aynı zamanda rekabet açısından da yılın en karmaşık operasyonlarından biri olması bekleniyor:

  • 2031'e kadar sözleşme ve astronomik bedel: Fernández'in 'City' ile mevcut sözleşmesi 2031 yazına kadar devam ediyor. Uluslararası Transfermarkt portalı, oyuncunun güncel piyasa değerini tam 120 milyon avro civarında gösteriyor;

  • El Clásico piyasada tekrarlanacak mı? Muhabirin belirttiğine göre, Enzo yarışında sadece Real Madrid değil, İspanya'nın diğer iki devi Barcelona ve Madrid temsilcisi Atlético Madrid kulüpleri de yer alıyor.

Önümüzdeki yaz, La Liga'nın önde gelen kulüpleri arasında Enzo Fernández için yaşanacak transfer savaşının daha da kızışması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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