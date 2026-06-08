Perez, Chelsea yıldızı Enzo Fernandez'in transferini gerçekleştirmek istiyor

Avrupa transfer piyasasında yeni büyük ve ses getirecek bir anlaşma filizleniyor. Madrid'in Real kulübü başkanı, deneyimli ve bilge Florentino Perez, Londra'nın Chelsea kulübünün orta saha oyuncusu, dünya şampiyonu Enzo Fernandez'i Madrid'e getirme planı yapıyor. Nüfuzlu Transfer News Live yayını, tanınmış insider ve gazeteci Latigo Serrano'ya dayanarak yayınladığı son özel haberlere göre, 'Kraliyet Kulübü'nün yöneticisi Arjantinli yeteneği siyasi ve stratejik başkanlık kampanyasının en önemli ve merkezi parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Kaynağın özellikle vurguladığı üzere, Florentino Perez, 'aristokratlar'ın saha ortası generalinin transferini sadece sıradan bir alım olarak değil, 'hayalindeki transfer' olarak görüyor. Madrid devi, orta saha hattını daha mükemmel ve yenilmez hale getirmek için tam da Enzo'nun oyun tarzının, sahayı görüş yeteneğinin ve yüksek zekasının çok uygun olduğunu düşünüyor. Aslında, yetenekli Arjantinli yıldız uzun süredir 'Santiago Bernabeu'ya taşınabilecek en önemli adaylar listesinde üst sıralarda yer alıyordu.

Şu anda 25 yaşına giren yetenekli futbolcunun Londra kulübüyle mevcut sözleşmesi uzun vadeli olup 2032 yılına kadar uzanıyor. Ancak Chelsea takımının son sezonları başarısız ve istikrarsız geçirmesi, Avrupa kupalarının dışında kalması nedeniyle, Fernandez de kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve kupalar için savaşan daha güçlü kulüplere geçme fırsatlarını ciddi şekilde değerlendiriyor. Ünlü Transfermarkt portali şu anda bu orta saha oyuncusunun transfer bedelini tam 90 milyon euro olarak değerlendiriyor.

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