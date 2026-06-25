Vinicius'tan duble: Brezilya, İskoçya'yı farklı mağlup etti (video)

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. maçında Brezilya milli takımı, İskoçya'yı 3-0'lık skorla rahat mağlup etti. Vinicius Junior iki gol atarken, Neymar maçın son bölümünde yedek kulübesinden oyuna girdi.

Brezilya maça oldukça aktif başladı ve henüz 7. dakikada golü buldu. Vinicius, rakip kaleyi havalandırarak takımını öne geçirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında ise bir gol daha atarak dublesini tamamladı.

60. dakikada Matheus Cunha üçüncü golü atarak maçın kaderini belirledi. 76. dakikada onun yerine Neymar oyuna girdi. Brezilya, kalan sürede üstünlüğünü koruyarak bir galibiyet daha aldı.

Bu sonucun ardından Brezilya, 7 puanla S grubunda birinci sıraya yerleşti. İskoçya ise 3 puanla üçüncü sırada kaldı.

DK-2026. S Grubu, 3. Maç

İskoçya — Brezilya — 0:3

Goller: Vinicius, 7, 45+3; Cunha, 60.

İskoçya: Gunn, Patterson, McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, 46), McTominay, McGinn, McClean, Ferguson, Doak, Shankland.

Brezilya: Alisson, Danilo, Magalhães, Marquinhos, Santos (Sandro, 82), Casemiro (Fabinho, 65), Guimarães, Paquetá (Martinelli, 66), Raphinha, Vinicius, Cunha (Neymar, 76).