Vinicius'tan duble: Brezilya, İskoçya'yı farklı mağlup etti (video)

·1·Spor
Vinicius'tan duble: Brezilya, İskoçya'yı farklı mağlup etti (video)

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. maçında Brezilya milli takımı, İskoçya'yı 3-0'lık skorla rahat mağlup etti. Vinicius Junior iki gol atarken, Neymar maçın son bölümünde yedek kulübesinden oyuna girdi.

Brezilya maça oldukça aktif başladı ve henüz 7. dakikada golü buldu. Vinicius, rakip kaleyi havalandırarak takımını öne geçirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında ise bir gol daha atarak dublesini tamamladı.

60. dakikada Matheus Cunha üçüncü golü atarak maçın kaderini belirledi. 76. dakikada onun yerine Neymar oyuna girdi. Brezilya, kalan sürede üstünlüğünü koruyarak bir galibiyet daha aldı.

Bu sonucun ardından Brezilya, 7 puanla S grubunda birinci sıraya yerleşti. İskoçya ise 3 puanla üçüncü sırada kaldı.

DK-2026. S Grubu, 3. Maç

İskoçya — Brezilya — 0:3

Goller: Vinicius, 7, 45+3; Cunha, 60.

İskoçya: Gunn, Patterson, McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, 46), McTominay, McGinn, McClean, Ferguson, Doak, Shankland.

Brezilya: Alisson, Danilo, Magalhães, Marquinhos, Santos (Sandro, 82), Casemiro (Fabinho, 65), Guimarães, Paquetá (Martinelli, 66), Raphinha, Vinicius, Cunha (Neymar, 76).

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İsviçre Kanada'yı, Bosna Hersek Katar'ı mağlup ettiİsviçre Kanada'yı, Bosna Hersek Katar'ı mağlup ettiBugün, 08:27Meksika 9 puanla play-off'a yükseldi, Güney Afrika Güney Kore'yi mağlup ettiMeksika 9 puanla play-off'a yükseldi, Güney Afrika Güney Kore'yi mağlup ettiBugün, 08:19Vinicius Junior'un dublesi İskoçya'yı yıktı: Brezilya grupta liderVinicius Junior'un dublesi İskoçya'yı yıktı: Brezilya grupta liderBugün, 05:17MLS Kulüpleri Christian Pulisic İçin Yarışıyor: Milan Oyuncuyu Bırakmak İstemiyorMLS Kulüpleri Christian Pulisic İçin Yarışıyor: Milan Oyuncuyu Bırakmak İstemiyorBugün, 04:11Tottenham, Mateus Fernandes Transfer Yarışında Manchester United'ı Geride BırakıyorTottenham, Mateus Fernandes Transfer Yarışında Manchester United'ı Geride BırakıyorBugün, 03:15Chelsea Savunmasını Güçlendiriyor: Maxence Lacroix Transferi YakınChelsea Savunmasını Güçlendiriyor: Maxence Lacroix Transferi YakınBugün, 02:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor