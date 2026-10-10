Sıra Neftchi'de mi? Cristiano Ronaldo, Al-Nassr galibiyeti sonrası açıklama yaptı

Portekiz milli takımı etrafındaki olaylar nedeniyle son günlerde dünya basınının odağında olan Cristiano Ronaldo sahada yine son sözü söyledi. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 8. haftasında Al-Nassr, kendi sahasında Al-Diriyah kulübünü ağırladı ve 3-0'lık net bir skorla galip geldi.

Karşılaşmanın ardından 41 yaşındaki efsanevi golcü, X (eski adıyla Twitter) hesabından kısa ve öz bir mesaj paylaştı: «İş tamamlandı. Şimdi sıradaki maça!».

Tarihi 980. gol: Rekorlara doğru durmaksızın ilerleyiş

Bu maçta atılan gol, dünya futbol tarihinin sayfalarını bir kez daha güncelledi:

Açılış golü: 23. dakikada Ronaldo rakip fileleri havalandırarak skoru açtı;

980 resmi gol: Bu gol, Portekizli yıldızın kulüp ve milli takım formasıyla attığı resmi gol sayısını tam 980'e çıkardı. Profesyonel futbol tarihinin mutlak rekortmeni olan Ronaldo'nun, 1000 gol barajına ulaşması için sadece 20 golü kaldı;

Farklı galibiyet: Mücadelenin 35. dakikasında Samu Costa farkı ikiye çıkarırken, 77. dakikada Kingsley Coman üçüncü golü atarak Al-Diriyah'ın direncini tamamen kırdı.

Liderlik yarışı ve Neftchi ile karşılaşma

Al-Nassr puan durumundaki yerini sağlamlaştırırken, bir sonraki uluslararası sınavına hazırlanıyor:

Al-Qadsiah yakalandı: Elde edilen galibiyetle Riyad ekibi puanını 19'a yükseltti ve lider Al-Qadsiah'ı yakaladı (averaj farkıyla şu an 2. sırada);

Özbekistan şampiyonu Mrsool Park'a geliyor: Al-Nassr, bir sonraki maçını AFC Şampiyonlar Ligi Elit kapsamında Özbekistan'ın son şampiyonu Fergana temsilcisi Neftchi ile oynayacak. Merakla beklenen bu mücadele 12 Ekim'de Riyad'da, Taşkent saatiyle 23:15'te başlayacak;

Sırada ne var: Yerel ligde ise Al-Nassr, 15 Ekim'de deplasmanda ezeli rakibi Al-Ahli ile karşılaşacak.

Formda olan Cristiano Ronaldo ve takımının pazar akşamı Fergana temsilcisine karşı nasıl bir performans sergileyeceği, Asya futbolu taraftarları tarafından şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.