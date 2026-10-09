Maresca, gürültüye rağmen Liverpool planını açıkladı

·14·Spor
Maresca, gürültüye rağmen Liverpool planını açıkladı

İngiltere Premier Lig kapsamında Manchester Citykulübüne yönelik mali suçlamalar ve tartışılan benzeri görülmemiş yaptırımlar etrafındaki gürültü artarken, takımın teknik direktörü Enzo Maresca basının karşısına çıktı.

ESPN'in aktardığına göre İtalyan teknik adam, hukuki süreçlerin ve çeşitli söylentilerin kulübün iç moralini hiçbir şekilde etkilemediğini, takımın tüm odağının sadece sahadaki sonuçlara yönelik olduğunu vurguladı.

«Sadece sahayı kontrol ediyoruz»: Teknik direktörün mali krize yaklaşımı

Enzo Maresca, kulüp etrafındaki baskı ve beklenen yaptırımlar konusuna değinirken durumu tamamen sakin karşıladığını belirtti:

  • Kulübe tam güven: «Dürüst olmak gerekirse, şahsen ben tamamen sakinim. Kulübün duruşu net ve biz ona tamamen güveniyoruz», diyerek kulüp yönetiminin haklılığından şüphe duymadığını ifade etti;

  • Kontrol sınırı: Teknik direktöre göre, dışarıdaki dedikodular ne kadar çok olursa olsun, onlar sadece kendi ellerinde olan unsurları, yani sahadaki futbol kalitesini kontrol edebilirler;

  • Hedef değişmiyor: Hukuki tartışmalar kulüp avukatlarının işi, takımın temel görevi ise sadece galibiyet serisini sürdürmektir.

Soyunma odasındaki moral: Liderlik ve aşırı baskının yokluğu

Maresca, öğrencilerinin psikolojik durumunun üst seviyede olduğunu ve dış gürültülerin onları etkileyemeyeceğini özellikle kaydetti:

  • Harika duygular ve güven: Futbolcular önlerindeki iki önemli maçı büyük bir heyecanla bekliyorlar;

  • Puan durumundaki liderlik: Şu anda Premier Lig'de lider olmaları, takım üyelerine ekstra güç ve sağlam bir özgüven veriyor;

  • Sahadaki sorumluluk: Futbolcular sadece oyun sırasında gerçekleşen olaylara etki edebileceklerini çok iyi biliyorlar, bu yüzden diğer sosyal ve hukuki meseleler onları hiç rahatsız etmiyor.

Ana hedef — Anfield ve Liverpool

Teknik direktörün sözlerine göre, şu anda "Vatandaşlar"ın tüm düşünceleri sadece Pazar günkü merkezi karşılaşmaya odaklanmış durumda:

  • Merkezi mücadele: Premier Lig'in 6. haftasında gerçekleşecek olan LiverpoolManchester Citymaçı haftanın en önemli spor olayı olacak;

  • Deplasmanda galibiyet arzusu: City futbolcuları, Anfield stadında, ev sahibi taraftarların yoğun baskısı altında bile kazanarak liderliği pekiştirmek istiyor;

  • Profesyonel yaklaşım: Dışarıdaki konuşmalara odaklanmamak ve sadece önemli maçlara hazırlanmak Manchester City'nin bugünkü ana sloganı haline geldi.

Bilgi için, Premier Lig'in 6. haftasında milyonlarca taraftarın gözünün üzerinde olacağı Liverpool — Manchester City süper karşılaşması bu hafta Pazar günü oynanacak.

Manchester CityEnzo MarescaPremier LigLiverpoolFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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