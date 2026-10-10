Nasaf teknik direktörü basın toplantısında neler açıkladı?

·96·Spor
Nasaf teknik direktörü basın toplantısında neler açıkladı?

Özbekistan Süper Ligi'nin 23. haftasında oynanan dramatik karşılaşmada Karşi ekibi Nasaf, Semerkant temsilcisi Dinamo'yu 90+6. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Zorlu ve duygusal anlara sahne olan maçın ardından Karşi ekibinin hocası Ruzikul Berdiyev basın toplantısına katılarak maçın kırılma anları, tartışmalı pozisyonlar ve oyuncuların durumu hakkında açık ve samimi açıklamalarda bulundu.

«Alibek'e söyledim: Gol atmasaydın cezanı çekerdin»

Maçın kaderini belirleyen savunma oyuncusu Alibek Davronov'un performansına değinen teknik direktör, esprili ama talepkâr bir tonda şunları söyledi:

  • Hata ve kahramanlık: «Alibek galibiyeti getiren golü attı ancak kalemizde gördüğümüz golde onun hatası vardı. Maçtan sonra ona: “Eğer gol atmasaydın, cezanı ağır bir şekilde çekerdin” dedim» ifadelerini kullandı.

  • Maçın adamı tüm takım: Berdiyev tek bir oyuncuyu değil, sahada büyük emek veren tüm öğrencilerini övdü: «Takımın merkezindeki oyuncular muazzam bir iş çıkardı. Bugün gerçek bir karakter sergileyerek sonuna kadar savaşan Nasaf takımını maçın adamı olarak nitelendirmek en doğrusu olur.»

Hakem yönetimi, penaltı ve yorgunluk faktörü

Basın toplantısında rakip oyuncunun eline çarpan topla ilgili olası bir penaltı pozisyonu da gündeme geldi:

  • Hakemlerin kriterleri: Teknik direktör, yakın mesafeden ele çarpan toplarla ilgili kuralların değiştiğini hatırlattı: «Top çok yakın mesafeden gelirse oyuncu elini çekemez ve bu tür durumlarda genellikle penaltı verilmiyor. Namangan'da Norchayev ile de aynısı olmuştu.»

  • Bahromov'un durumu: Japonya'daki turnuva sonrası yorgunluk belirtileri olsa da, Sardor Bahromov maç pratiği yüksek olduğu için 90 dakika sahada kaldı ve topsuz alanda takıma büyük katkı sağladı.

Milli takımın etkisi ve Abduvohid Ne'matov'un sadakati

FIFA günleri nedeniyle takımın ana iskeletinin eksik olması hazırlık sürecini zorlaştırdı:

  • İklim değişikliği: Japonya ve Kore seyahatlerinden dönen oyuncular toparlanmaya fırsat bulamadı, as kaleci Ne'matov ise maçtan sadece bir gün önce takıma katılabildi. Buna rağmen oyuncular fiziksel üstünlüklerini sahaya yansıttılar.

  • Yurt dışından teklifler: Ne'matov'un geleceği hakkında konuşan Berdiyev, onun sadakatine vurgu yaptı: «Daha önce de yurt dışından çok iyi teklifler aldı ancak takımdan ayrılmak istemedi. Ne'matov kulübüne sadık ve güçlü bir karaktere sahip. Bazen hatalar olabilir ama o asla pes etmez.»

  • Yabancı oyuncuların durumu: Gürcü oyuncu Paata Gudushauri hakkındaki soruya teknik direktör şakayla karışık cevap verdi: «Ona sadece Pata deyin, soyadını biz bile zor telaffuz ediyoruz» diyerek sözleşmeler ve kadro durumunun sezon sonunda değerlendirileceğini belirtti.

Ruzikul Berdiyev sözlerini, tüm futbolseverleri 14 Ekim'de oynanacak uluslararası maça davet ederek ve takımı birlik içinde desteklemeye çağırarak noktaladı.

NasafDinamo SemerkantRuzikul BerdiyevAlibek DavronovÖzbekistan Süper Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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