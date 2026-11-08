16 maçta 14 galibiyet: Real, Mourinho yönetiminde beraberliği unuttu

·59·Spor
16 maçta 14 galibiyet: Real, Mourinho yönetiminde beraberliği unuttu

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'ya konuk oldu ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu başarı, takımın başına geri dönen ünlü Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun bu sezonki 14. galibiyeti oldu. "Kralın Kulübü", tüm kulvarlarda iddiasını ortaya koyarak şaşırtıcı derecede istikrarlı bir oyun sergilemeye devam ediyor.

Tavizsiz Mourinho: 16 maç ve sıfır beraberlik

Portekizli "Special One"ın dönüşünden sonra Madrid devi, kendine has keskin ve pragmatik bir oyun tarzına büründü:

  • 16 maçta 14 galibiyet: Mourinho yönetimindeki Madrid ekibi, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 16 resmi maça çıktı ve bunların 14'ünde rakiplerini mağlup etti;

  • Sıfır beraberlik: Takımın oynadığı hiçbir maçta skor eşitliği bozulmadı; Real ya mutlak galibiyet alıyor ya da beklenmedik bir şekilde mağlup oluyor;

  • Sezondaki tek iki mağlubiyet: Eflatun-beyazlılar, La Liga kapsamında sadece Madrid derbisinde Atletico'ya (1-2) ve Betis deplasmanında (0-1) puan kaybetti.

8 maçlık galibiyet serisi

Son mağlubiyetten doğru dersleri çıkaran Mourinho'nun öğrencileri, büyük bir ivme yakaladı:

  • Kesintisiz galibiyetler: Tüm turnuvalarda (La Liga ve Şampiyonlar Ligi) devam eden galibiyet serisi artık 8 maça ulaştı;

  • Liderlik ve denge: Hücum ve savunma arasında ideal dengeyi kuran Madrid ekibi, her türlü zorluğa rağmen şampiyonluk yarışında rakiplerine ciddi baskı kurmaya devam ediyor.

Real MadridJosé MourinhoLa LigaFutbolŞampiyonlar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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