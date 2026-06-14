Jose Mourinho, Sami Khedira'yı Real Madrid'e döndürmeye çalışıyor

Real Madrid kulübü etrafındaki teknik direktör değişiklikleri ve sansasyonel haberler dünya spor basınının ana gündemi haline geldi. Santiago Bernabeu'ya ikinci kez kurtarıcı olarak dönen ünlü Portekizli uzman Jose Mourinho, «kraliyet kulübü»nde yeni bir dönem başlatmak için kolları sıvadı. «Sports.kz» portalının prestijli dış kaynaklara dayandırdığı habere göre, Madrid ekibinin eski yıldızı Sami Khedira tekrar takımın bünyesine dönmek üzere. Ancak bu kez Alman eski futbolcu yeşil sahalarda top koşturmak için değil, Mourinho'nun teknik ekibinde yer alıp onun sağ kolu olması için teklif alıyor.

Jose Mourinho'nun Madrid'deki yeni beşlisi

İspanya'nın ünlü ve güvenilir «AS» gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, «Özel Biri» (The Special One) lakaplı Jose Mourinho, Madrid'de birlikte çalışacağı yeni teknik ekibini kurdu ve kimlerin olacağını neredeyse netleştirdi. Söz konusu yeni ekibin toplam beş son derece güvenilir ve deneyimli uzmandan oluşması bekleniyor. Portekizli teknik adam, bu beşli kadroya mutlaka kulübün iç ortamını, geleneklerini ve Madridli taraftarların karakterini avucunun içi gibi bilen «Real»in eski futbolcularından birini dahil etmeyi hedeflemişti. Bu pozisyon için başlangıçta «kraliyet kulübü»nün efsanevi savunmacısı Pepe'nin ismi düşünülmüştü. Ancak Portekizli eski savunmacı bu teklife net bir cevap vermeyerek, bu seçimin başka bir aday lehine sonuçlanacağına dair sinyaller verdi.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Sami Khedira'nın «Real»deki kariyeri ve Jose Mourinho'nun yeni teknik ekip planları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Teknik ekip lideri Takıma davet edilen asistan Khedira'nın «Real»deki eski statüsü Kulüpteki görev yılları Teknik ekibin toplam kadrosu Daha önce bu rol için düşünülen aday Jose Mourinho

(Teknik Direktör) Sami Khedira

(Baş Yardımcı) Alman eski deneyimli orta saha oyuncusu 2010 – 2015 yılları 5 kişi güvenilir uzmandan oluşan Pepe

(Portekizli eski savunmacı)

Khedira ile aktif görüşmeler başladı

Bugünlerde Jose Mourinho, eski öğrencisi Sami Khedira ile çok yoğun ve aktif görüşmeler yürütüyor. İçeriden gelen bilgilere göre, eski orta saha oyuncusu, Mourinho'nun yeni projesinde aradığı modern, taktik bilgisi olan ve futbolcularla iletişim kurabilen uzman profiline yüzde yüz uyum sağlıyor.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Sami Khedira 2010'dan 2015'e kadar «Real Madrid»in formasını terletti ve tam da Mourinho döneminde takımın kilit isimlerinden biriydi. İspanya'daki başarılı yılların ardından Torino'nun «Juventus» kulübüne transfer oldu ve zengin kariyerini 2021 yılında Almanya'nın «Hertha» takımında resmen noktaladı. Şimdi bu yetenekli ismin Madrid'e antrenör olarak zaferler kazanmak için dönmesi yerel taraftarları da heyecanlandırıyor.

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