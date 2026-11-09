Madrid'de dev maç: Atletico ve Barcelona sahaya nasıl çıkacak?

·21·Spor
Madrid'de dev maç: Atletico ve Barcelona sahaya nasıl çıkacak?

İspanya La Liga'nın 12. haftasında taraftarların merakla beklediği dev mücadele gerçekleşecek. Katalan ekibi Barcelona Madrid'e konuk oluyor ve Civitas Metropolitano Stadyumu'nda Diego Simeone yönetimindeki Atletico ile kozlarını paylaşacak.

Taşkent saatiyle 01:00 de başlayacak olan bu kritik ve çekişmeli karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri resmen açıklandı.

Hızlı hücum ve güçlü orta saha: İlk 11'ler belli oldu

Her iki teknik heyet de sahaya en güçlü kadrolarını sürdü:

  • Barcelona'nın genç ve hızlı kanatları: Hücum hattında Lamine Yamal, Raphinha ve Gordon üçlüsü görev alırken, orta sahayı Pedri, Fermin ve Bernal kontrol edecek;

  • Atletico'nun tecrübeli savunması ve Alvarez: Kalede Jan Oblak yer alırken, hücumda Julian Alvarez, Lee Kang-in ve Simeone rakip savunmaya baskı kurmaktan sorumlu olacak.

Maç kadrosu ve tam listeler

  • La Liga. 12. Hafta

    Atletico — Barcelona

    8 Kasım, Metropolitano Stadyumu

    Başlama saati: 01:00 (Taşkent saatiyle)

  • Atletico (Madrid):

    Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios, Koke, Alex Baena, Giuliano Simeone, Lee Kang-in, Julian Alvarez.

  • Barcelona:

    Joan Garcia, Farinas, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.

Puan durumundaki önemi

Bu karşılaşma, lig liderliği ve şampiyonluk yarışındaki güç dengelerini belirlemek adına büyük önem taşıyor. Barcelona, Madrid deplasmanından 3 puanla dönerek liderliğini pekiştirmeyi hedeflerken, Atletico kendi taraftarı önünde Katalan ekibini durdurup puan farkını azaltmayı amaçlıyor.

La LigaBarcelonaAtletico MadridFutbolİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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