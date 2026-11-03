Hans-Dieter Flick, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından Barcelona'nın ana hedefini açıkladı

Katalan kulübü Barcelona'nın teknik direktörü Hans-Dieter Flick, takımının son dönemde PSG ve Real Madrid gibi büyük rakiplere karşı aldığı mağlubiyetlere değinerek, takımın moralinin ve temel hedeflerinin değişmediğini kesin bir dille vurguladı.

İspanya'nın saygın AS gazetesine verdiği röportajda deneyimli Alman çalıştırıcı, eleştirilere rağmen takımın Avrupa'nın dev kulüpleriyle başa baş mücadele edebilecek seviyede olduğunu belirtti.

«Avrupa'nın devleriyle aynı seviyedeyiz»: Flick'in itirafı

Hans-Dieter Flick, geride kalan zorlu maçların analizini yaparken, sonuçların farklı olabileceğini ancak oyundaki potansiyelin yüksek olduğunu kaydetti:

Rakiplerle eşit güç: «Bu maçlarda tamamen farklı sonuçlar alabilirdik. Yine de takımımızın PSG ve Real Madrid ile aynı seviyede oynadığına inanıyorum», — dedi Alman teknik adam;

Geçmişe takılıp kalmamak: Teknik direktör, mağlubiyetlerin geride kaldığını ve tüm dikkatlerini önlerindeki zorlu fikstüre vermeleri gerektiğini belirtti: «Geriye bakmaya gerek yok. Şu an tüm odağımızı Aston Villa maçına çevirdik, sonrasında ise Atletico Madrid ile oynayacağız».

«Hiçbir şey değişmedi»: Hedef La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupası

Katalanlar, üst üste kaybedilen iki önemli maçın ardından bile hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı:

Büyük kupalar için mücadele: «Hedefimiz değişmedi; İspanya Ligi (La Liga) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz. Üst üste gelen iki mağlubiyetten sonra bile planlarımızda hiçbir değişiklik yok», — dedi Flick;

Baskı altındaki takım: Kulüp yönetimi ve teknik heyet, futbolcuları psikolojik baskıdan kurtarmaya ve bir sonraki karşılaşmalarda galibiyet serisi başlatmaya odaklanmış durumda.

Sırada Aston Villasınavı: Maç ne zaman başlıyor?

Barcelona için hatalarını telafi etmek ve taraftarlarını mutlu etmek için uygun fırsat bu gece geliyor:

Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta: Barcelona, kendi sahasında bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlıyor;

Maç saati: Bu kritik karşılaşma Taşkent saatiyle 01:00'de başlayacak.

Flick'in öğrencileri, Unai Emery yönetimindeki İngiliz ekibine karşı sadece 3 puanı değil, aynı zamanda hedeflerinin gerçek olduğunu kanıtlamaya çalışacak.