Xavi, Lamine Yamal'ın Messi ile benzer ve farklı yönlerini açıkladı

Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi, Lamine Yamal'ı Lionel Messi ile yapılan kıyaslamalar hakkında konuştu.

Xavi'ye göre bu tür karşılaştırmalar bir noktaya kadar anlaşılabilir. Çünkü Yamal da solak, sağ kanatta oynuyor, merkeze kat ediyor, pozisyon yaratıyor ve kilit paslar verebiliyor.

Bununla birlikte Xavi, genç futbolcuyu tüm zamanların en büyük oyuncularından biriyle kıyaslamanın ona gereksiz bir baskı yüklediğini belirtti.

Xavi, "Gence bu tür kıyaslamalarla iyilik yapmıyoruz. Bu ona baskı yaratıyor. Ancak bence o bundan rahatsız değil. Topu istiyor, futbol oynamak istiyor ve oyundan keyif alıyor" dedi.

Ona göre Yamal güçlü bir karaktere sahip. Xavi bunu, futbolcunun sahada özgürce hareket etmesi ve sorumluluk almaktan kaçınmamasıyla açıkladı.

Eski teknik direktör, Messi'nin Lamine için bir yol gösterici olduğunu da vurguladı. Messi'nin Yamal hakkında olumlu görüş bildirmesini, genç futbolcu için büyük bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirdi.

Xavi, iki futbolcu arasında farklar olduğunu da söyledi. Ona göre Lamine daha çok driblinge dayalı oynarken, Messi doğrudan kaleye yönelmesiyle öne çıkıyordu.

Ancak Xavi, onları karakter açısından benzetiyor. Sözlerine göre hem Messi hem de Yamal, diğerlerinden farklı olduklarını hissediyorlar. Bu, büyük bir futbolcu olmak için önemli özelliklerden biri.

Xavi, Lamine Yamal'ın Barcelona akademisinde Pau Cubarsí, Marc Bernal, Alejandro Balde ve Gavi gibi oyuncularla birlikte yetiştiğini de hatırlattı. Takım arkadaşlarının da Yamal'ın özel bir yetenek olduğunun farkında olduğunu belirtti.