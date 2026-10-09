Orta Asya, özellikle de Özbek futbolcuların Avrupa sahalarındaki aktif katılımı uluslararası spor basınının ilgi odağı haline geldi. Ünlü Rus spor gazetecisi Aleksey Yakovenko, makalesinde bölge oyuncularının güçlü Avrupa liglerine adım atmasında Eldor Shomurodov'un izlediği yolun özel bir katalizör ve sıçrama tahtası olduğunu vurguladı.

2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi başarılar ve genç yeteneklerin kıtanın çeşitli şampiyonalarına akın etmesi, Özbek futbolunun gelişiminde yeni bir dönem başlattı.

Mundial'de şaheser: Shomurodov'un tarihi golü

2026 yazı Özbek futbolu için altın harflerle yazıldı:

Tarihi çıkış: Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katıldı;

Taraftarın takdiri: Takım kaptanı Eldor Shomurodov'un Kongo DC kalesine gönderdiği muhteşem gol, taraftar oylaması sonucunda turnuvanın grup aşamasının en iyi golü seçildi;

FIFA değerlendirmesi: Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Shomurodov'un bu vuruşunu tüm Dünya Kupası'ndaki en güzel iki golden biri olarak resmen kaydetti.

Rostov kumarından Genoa ve Roma'ya: Eldor'un klasik sıçrama tahtası

Shomurodov'un Avrupa'daki yolu, Orta Asyalı oyuncular için gerçek bir rehber haline geldi:

Güvensizliği yenmek: 2017'de Bunyodkor'dan 22 yaşında Rostov'a gelen forveti Rusya'da neredeyse kimse tanımıyordu. Rostov bir kumar oynadı ve bu tamamen karşılığını verdi; 91 maçta 18 gol, 2019/20 sezonunda ise 11 golle takımın gol kralı oldu;

Serie A'ya sıçrayış: 2020 sonbaharında İtalya'nın en köklü kulüplerinden Genoa, onu 8 milyon Euro (ve sonraki satıştan %15 pay) karşılığında transfer etti;

17,5 milyonluk rekor: Bir yıl sonra Roma, Özbek forveti 17,5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. Spezia ve Cagliari'deki kiralık dönemlerinin ardından Shomurodov, Türkiye'nin İstanbul Başakşehir kulübünde golcülük becerilerini yeniden kazandı ve kalıcı olarak transfer edildi.

Farklı bir yol: Husanov'un Manchester City'ye 40 milyonluk transferi

Eğer Shomurodov yolu Rusya üzerinden açtıysa, savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov tamamen yeni ve verimli bir rota gösterdi:

Belarus rotası: Khusanov, Bunyodkor sisteminden doğrudan Minsk'in Energetik-BGU kulübüne geçti. Belarus kulüplerinin Avrupa kupalarına katılma hakkının korunması, genç savunmacının uluslararası gözlemcilerin dikkatini daha hızlı çekmesine yardımcı oldu;

Fransa'dan İngiliz devine: Lens'teki bir buçuk yıllık parlak performansının ardından, Ocak 2025'te Avrupa devi "Manchester City", Khusanov için 40 milyon Euro ödeyerek onu kadrosuna kattı;

Bölge rekoru: Bu transfer, Orta Asya futbol tarihindeki en pahalı satın alma olarak mutlak bir rekor kırdı.

Yeni dalga: Özbek gençlerinin Avrupa genelindeki genişlemesi

Shomurodov ve Khusanov'un yarattığı başarılı emsal sayesinde, bugün Özbek futbolunun yeni nesli dış ligleri aktif bir şekilde fethediyor:

Umarali Rakhmonaliyev — Azerbaycan şampiyonu Sabah formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında boy gösteriyor;

Behruz Karimov — Dünya Kupası'ndan sonra İsviçre'nin güçlü kulübü Lugano ile sözleşme imzaladı;

Jahongir Orozov — Rusya Premier Ligi ekibi Rubin'e transfer oldu;

Mahmudjon Mahamadjonov — Dinamo Makhachkala kadrosunda yerini sağlamlaştırıyor;

Abbosbek Fayzullayev — Rusya'da CSKA'nın büyük keşfi olduktan sonra, şu anda Türkiye Süper Ligi'nde Eldor Shomurodov ile aynı ligde parlıyor.

Avrupa'nın dev kulüpleri artık Orta Asya'yı sadece göz ardı edilen bir bölge olarak değil, fiziksel olarak güçlü, taktiksel olarak disiplinli ve uygun maliyetli nadir yeteneklerin merkezi olarak görüyor. Bu da yakın gelecekte daha fazla Özbek futbolcunun Avrupa'nın beş büyük liginde boy göstereceğinin habercisidir.