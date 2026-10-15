PSG, Manchester City'ye 4 gol attı, Real Madrid'den süper geri dönüş: Şampiyonlar Ligi 2. hafta özeti

·24·Spor
PSG, Manchester City'ye 4 gol attı, Real Madrid'den süper geri dönüş: Şampiyonlar Ligi 2. hafta özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftası, tam anlamıyla beklenmedik sonuçlar, farklı skorlar ve gerçek birer futbol resitali ile sona erdi.

İngiltere'de son şampiyon PSG deplasmanda Manchester Citykarşısında farklı bir galibiyet alırken, İtalya'nın başkentinde Madrid ekibi Real Madrid maçın bitimine dakikalar kala 1-3'ten 4-3'e gelerek turnuva tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden birine imza attı.

Etihad'da dram: Husanov ilk 11'de ama City direnemedi

Haftanın merkez maçı Manchester'da oynandı ve Fransa şampiyonu PSG, ev sahibi ekip karşısında ikna edici bir galibiyet aldı (2-4):

  • Abdukodir Husanov 90 dakika sahada kaldı: Özbekistan milli takımı savunmacısı, 'Vatandaşlar'ın ilk 11'inde sahaya çıktı ve maç boyunca mücadele etti;

  • Parislilerin ilk yarıdaki hücumları: Konuk ekipte Doué (13), Dembélé (15) ve Vitinha (32) gol atarak skoru farklı hale getirdi. İkinci yarıda Akliouche (62) bir gol daha kaydetti;

  • Haaland'ın dublesi yetmedi: Erling Haaland (53, 75) iki kez farkı azalttı. Maçın 90. dakikasında Parisliler adına Torres penaltı vuruşundan yararlanamadı;

  • Puan durumu: PSG 6 puanla liderliğe yükselirken, Pep Guardiola'nın takımı 3 puanla 17. sıraya geriledi.

Roma'da mucize: Real Madrid 6 dakikada üç gol attı

Roma'da oynanan Roma - Real Madrid karşılaşması, turnuva tarihine geçecek bir dramla sonuçlandı:

  • Roma'nın net üstünlüğü: De Roon'un golü ve Malen'in dublesinden sonra Romalılar 80. dakikaya kadar 3-1 öndeydi (Madrid ekibi adına Mbappé 25. dakikada tek golü atmıştı);

  • 6 dakikalık fırtına: Maçın sonunda Madrid ekibi karakterini ortaya koydu; Espi (84), yedekten giren Endrick (86) ve Antonio Rüdiger (90) üst üste goller atarak 1-3'lük skoru fantastik bir şekilde 3-4 haline getirdi;

  • Önemli üç puan: Carlo Ancelotti'nin öğrencileri puanını 6'ya çıkararak 8. sıraya yükseldi. Roma ise 1 puanla 25. sırada kaldı.

Haftanın diğer maçları: Farklı galibiyetler ve Kuzey'de sansasyon

2. haftanın diğer maçlarında da dikkat çekici sonuçlar kaydedildi:

  • Aston Villa - Fenerbahçe - 6-0: Birmingham ekibi Türk temsilcisinin savunmasını dağıttı. Nicolas Jackson ve Ross Barkley duble yaptı;

  • Bodø/Glimt - Borussia Dortmund - 1-0: Norveç'in soğuk kuzeyinde Dortmund, Sørli'nin tek golüyle beklenmedik bir mağlubiyet aldı;

  • Real Betis - Porto - 3-2: Sevilla'da oynanan heyecanlı maçta Isco, 84. dakikada penaltıyı gole çevirerek İspanyollara kritik galibiyeti getirdi;

  • Shakhtar Donetsk - AEK - 3-1: Donetsk ekibi 0-1 geriye düşmesine rağmen üç golle karşılık verdi;

  • Slovan Bratislava - Stuttgart - 0-3: Alman ekibi deplasmanda farklı kazanarak 6 puanla 4. sıraya yerleşti.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında rekabet giderek kızışıyor, devlerin yaptığı her hata puan durumundaki yerlerini doğrudan etkiliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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