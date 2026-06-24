Özbekistan ve Portekiz Maçı Sonrası Futbolcu Reytingleri

Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından «Flashscore» futbolcuların performanslarını değerlendirdi.

Özbekistan safında en yüksek puan Eldor Shomurodov'a verildi. Milli takım kaptanı 6,9 puan aldı. İkinci yarıda yedek kulübesinden oyuna giren Azizbek Mozgovoy ise 6,7 puanla takımın ikinci en iyi derecesini elde etti.

Futbolcu reytingleri:

• Eldor Shomurodov — 6,9

• Azizbek Mozgovoy — 6,7

• Xojiakbar Alijonov — 6,5

• Abduqodir Husanov — 6,4

• Abbosbek Fayzullayev — 6,2

• Igor Sergeyev — 6,2

• Bobur Karimov — 6,1

• Azizbek G‘aniyev — 6,0

• Odiljon Hamrobekov — 6,0

• Sherzod Nasrullayev — 6,0

• Rustam Ashurmatov — 5,9

• Otabek Shukurov — 5,6

• Alisher Abdullayev — 5,6

• Abduvohid Ne’matov — 5,4

Abduqodir Husanov, ilk 11'de başlayan oyuncular arasında Shomurodov'dan sonra en yüksek puanı alan isim oldu. Kaleci Abduvohid Ne’matov ise 5,4 puanla takımın en düşük notunu aldı.